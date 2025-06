En el exterior del SoFi Stadium, aficionados con entrada en mano retrasaron su ingreso por el temor a ser interceptados por agentes migratorios en las calles aledañas. Amamos el futbol, pero no es tiempo para eso, primero está la gente , expresó mediante un megáfono uno de los miles de mexicanos migrantes que elevaron su voz antes del partido en oposición a las medidas tomadas por el presidente Trump. No es justo lo que está pasando. Estamos apoyando a todos por igual: salvadoreños, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, de donde sean. Los migrantes no somos criminales .

Contrastes

Los carteles que hicieron referencia a coronas tachadas, banderas estadunidenses y consignas de repudio al empleo de la política migratoria contrastaron con una serie de reuniones cuidadosamente orquestadas en el estacionamiento del recinto. Por esa zona, algunos grupos de seguidores del Tricolor armaron carpas y dieron vida al ambiente de una cita deportiva con cerveza, música de banda y los habituales sombreros de charro. Son sentimientos encontrados. Intenté que me rembolsaran los boletos, pero me dijeron que no era posible. Si los hubiera comprado en este tiempo, no habríamos venido , confesó una seguidora michoacana con un par de entradas de 350 dólares que no pudo revender.

Hasta una hora antes del inicio de la Copa Oro, el futbol fue lo de menos. En las principales cadenas de televisión no sólo quedó de lado la llegada de los dos equipos desde su hotel de concentración, sino que en su lugar se reprodujeron sonidos de balas de goma y granadas aturdidoras lanzadas sobre una multitud de manifestantes en una autopista bloqueada. Al interior del estadio, cientos de asientos permanecieron vacíos, especialmente en la zona más alta, pese a la rebaja de precios anunciada en días recientes. Según reportes de medios locales, una entrada que costaba originalmente 70 dólares (mil 327 pesos) podía encontrarse en 26 (493) cerca del silbatazo del árbitro.

“Me han tocado otros partidos aquí (en Los Ángeles) y desde las 9 de la mañana el estacionamiento está lleno. Por ese pen… mucha gente no viene a ver el partido, sentimos mucha tristeza”, coincidieron testigos de las protestas contra las redadas migratorias que, después de salir a las calles y lanzar consignas en repudio a Trump, dirigieron más tarde su camino hacia el recinto. Concacaf reportó el sábado poco más de 50 mil boletos vendidos en un recinto hecho para 70 mil personas, pero el número creció a 54 mil 309.