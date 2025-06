Elba Mónica Bravo y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Domingo 15 de junio de 2025, p. 23

Un grupo de sujetos desalojó a cinco familias del inmueble ubicado en la calle Luis Moya 51, colonia Centro, algunos con cubrebocas y otros iban encapuchados, y en cuestión de minutos sacaron las pertenencias de las personas que habitaban el lugar desde hace varias décadas para luego atrincherarse dentro.

Los afectados, quienes identificaron a los invasores como golpeadores, coincidieron en que un policía llegó a las 3:30 de la madrugada y les dijo que había una orden para desalojarlos, por lo que tenían cinco minutos para salir. Aunque el uniformado aseguró a los quejosos que en las inmediaciones estaba una actuaria con el documento que acreditaba la acción, los afectados nunca lo vieron y tampoco fueron notificados con anterioridad de que existiera un juicio.

Hombres y mujeres, la mayoría jóvenes, entraron por la fuerza a los domicilios de la planta baja y dos niveles para sacar ropa, sillones, mesas, sillas, colchones, ventiladores, refrigeradores, camas, estufas, pantallas y trastes que quedaron apilados sobre esa calle, casi esquina con Artículo 123.

En la esquina de Victoria, los afectados colocaron una barricada para resguardar sus pertenencias en lo que buscaban apoyo de familiares para trasladar sus pocas pertenencias.

En la planta baja del viejo inmueble había dos locales de refacciones de electrodomésticos y un restaurante, cuyo mobiliario también fue sacado; como es habitual en los desalojos, los residentes perdieron dinero y objetos de valor.

Pensé que era el vecino que se había echado unas copas, porque escuché cómo golpeaban fuerte la puerta, pero no; era mucha gente desconocida, hombres y mujeres, encapuchados , afirmó Patricia, de 57 años, quien no halló el dinero que tenía ahorrado, parte de los muebles de su recámara, atrofiaron su estufa y refrigerador y hasta la tarde de ayer no hallaba documentos personales.

Junto a sus vecinos, pide justicia y apoyo de las autoridades, luego de que en la propiedad algunas personas que formaron parte del grupo de golpeadores ahora ocupan las viviendas.

Al entrar, rompieron los candados de las cortinas de los establecimientos de la planta baja y las cerraduras de la puerta principal para colocar otras, además de soldarla por dentro.

Fany, una empleada del restaurante, comentó que el dueño ha vivido toda su vida en el sitio y que sus padres son los propietarios del local, así como la familia que por décadas se ha encargado de las accesorias de refacciones.

Se consultó con el área de comunicación social de la SSC si alguien había acudido al desalojo de la madrugada, como aseguraron los entrevistados, pero la respuesta fue no tenemos esa información .

Por otra parte, el Instituto para el Envejecimiento Digno de la Secretaría del Bienestar e Igualdad Social informó que buscará establecer convenios de colaboración con la Fiscalía General de Justicia y la Dirección General de Regulación Territorial a fin de atender con mayor celeridad reportes de despojo en contra de adultos mayores.

En un informe solicitado por el Congreso capitalino, el organismo refirió que durante 2024 se registraron 484 casos.

La directora ejecutiva, Guadalupe Licibeth Gutiérrez Salazar, explicó que las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero concentran el mayor número de casos, con 86 y 73, respectivamente, seguidas por Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, con 45, en tanto que por género las mujeres mayores fueron las principales víctimas, con 338 por 146 hombres.