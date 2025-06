E

sa publicación de nombre Pro Publica, que se dice independiente y con fuerza moral y fracasó en darle evidencias a la que resultó la campaña en redes más costosa –por ineficaz– contra el entonces presidente López Obrador, tratando de ligarlo con el narcotráfico y ahora asegura que Trump blande una lista de funcionarios mexicanos que serán abducidos por drones y llevados a las cortes de Estados Unidos, no tiene un pasado del todo limpio. Todo empezó cuando Sam Bankman-Fried, hoy preso por lavado de dinero y fraude, financió al medio independiente con sus ganancias de las criptomonedas FXT. Sam fue arrestado en Bahamas en diciembre de 2022, y su dinero había ido a medios digitales que apoyaran la agenda de los llamados tecnofascistas, como Elon Musk, a quien Sam le ofreció dinero en efectivo para comprar Twitter. FXT también financió a Semafor, que ahora tiene una sección de medio ambiente controlada por la petrolera Chevron. Pro Publica dijo que iba a regresar 1.6 millones de dólares una vez que se decretó la quiebra financiera de los fondos de FXT y la sentencia de 25 años de cárcel para su donante, un millonario que en los buenos tiempos compró una isla en el Caribe para salvarse de la catástrofe que todos estos tecnofascistas anuncian a cada semana. Pero este texto no es sobre Pro Publica, que dice saber de narcopolíticos mexicanos, pero a quien se le pasó que estaba siendo financiada por un delincuente.

El tecnofascismo cree en una seudo-ciencia a la que llama etnoeconomía , que asegura que existen razas humanas. Ya el solo hecho de asegurar semejante disparate negado por cualquier estudio del ADN sería escandaloso, pero ellos lo llevan a un terreno superior: que existen razas que pueden competir con éxito en un mercado y otras que no. También creen en que la única forma de asegurar el futuro de la Humanidad es aumentar el crecimiento de todo: del consumo de energía, la población, los contratos millonarios para desarrollar inteligencia artificial y nanomaquinaria. Todo esto es para conquistar Marte y dejar en la Tierra a los pobres, que no son los güeros que sí saben competir y ganar, los afectados por la crisis climática y las pandemias. Por supuesto que no existe tecnología alguna a la vista que permita colonizar Marte, pero aun así, el proyecto del tecnofascismo es destruir el planeta Mercurio para fabricar un anillo que pueda utilizar la energía del Sol con la que, a su vez, generar naves espaciales que se replicarían con inteligencia artificial y lanzarlas por la galaxia para fundar colonias de robots. Esto, que parece sacado de película del Santo, es parte de la agenda tecnocrática en Estados Unidos que demanda fondos públicos para hacerla realidad, y quien se oponga estará en contra de la salvación de la Humanidad. Toda una fuerza moral .