Ya no hay sangre, ya no hay levantones

No debe ocurrir que fuerzas mexicanas, policías en este caso de Chiapas, entren a Guatemala. No se puede violentar la soberanía de un país. Esos policías deben ser sancionados , enfatizó la mandataria el pasado martes.

–También hay señalamientos de abusos contra pobladores mexicanos y que, incluso, los policías actuaron en conjunto con grupos criminales...– se le cuestionó.

– No, el grupo Pakal... deberías ir a Chiapas. La gente está... vayan al lugar de los hechos. Es una esperanza extraordinaria que tiene Chiapas de los pakales , atajó.

Ramírez Aguilar aseguró que no hay un solo señalamiento en contra de los uniformados –pese a que este diario ha recabado diversos testimonios en ese sentido– y destacó que en la entidad “nos sentimos muy orgullosos de nuestra policía.

Está dando resultados: vivimos en paz, ya no vivimos en violencia, ya no hay sangre, ya no hay levantones, ya no hay desapariciones , enfatizó el mandatario.

–¿No se tienen que revisar los protocolos de actuación de los pakales ?, ¿ellos van a continuar?

– ¡Claro! Son la mejor estrategia de seguridad pública, no solamente nacional, sino internacional.

Entrevistado en el mismo acto, el presidente municipal de Palenque, Jorge Cabrera, aseguró que aunque en su momento algunos sitios arqueológicos del estado no podían ser visitados, debido a acciones de grupos criminales.