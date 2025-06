A

rropado por papá gringo y sus perritos falderos, el genocida Benjamín Netanyahu, cabeza visible del régimen sionista, libremente ha cometido todo tipo de barbaridades, se ha pasado el derecho internacional por el arco del triunfo y demencialmente viola los derechos humanos en nombre de lo que él llama la defensa de Israel (que no es otra cosa que la permanente agresión a terceros estados) y, como si algo le faltara, ahora impulsa una catástrofe al atacar las instalaciones nucleares iraníes.

El llamado mundo libre (Estados Unidos y sus perritos europeos) lo alimentaron e hicieron crecer; lo armaron hasta los dientes (de hecho, no han dejado de hacerlo); permitió el genocidio en Palestina, mientras volteaba para otro lado; aplaudió su expansionismo, el robo descarado y su permanente agresión a terceras naciones, y ahora utiliza todo tipo de pretextos banales en su intento de justificar todas las barbaridades de Netanyahu y lo que representa. No es socio de Israel, sino su cómplice. Así comenzó Adolfo Hitler y su Tercer Reich.

Más que previsible era la respuesta iraní a la agresión israelita. Sus misiles cayeron en territorio israelí. Mientras, la Casa Blanca sabía de la agresión sionista y no hizo nada para detenerla, aunque quiso lavarse las manos ( no participamos en los ataques; Estados Unidos no estuvo involucrado , pero sí el armamento gringo). De todas maneras, con la sutileza que lo caracteriza, aprovechó el momento para enviar un mensaje a Teherán: hay que llegar rápidamente a un acuerdo para limitar su programa nuclear; podrían llegar tiempos peores. Es una segunda oportunidad para evitar una mayor destrucción antes de que no quede nada y salven lo que una vez se conoció como el imperio persa .

El salvaje de la Casa Blanca no dejó duda: He advertido que Estados Unidos fabrica el equipamiento militar más letal y avanzado del mundo e Israel posee una gran cantidad de éste, él sabe cómo usarlo, ¡y esto no ha hecho más que empezar! Pero asegura que no participamos en los ataques y no estamos involucrados .