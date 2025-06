Señala ironía de Trump

E

n relación con el tema de la migración: ¿Habrá pensado el señor Donald Trump que él mismo es hijo, nieto, bisnieto, o tatara tatara tataranieto de migrantes?

Bárbara Jacobs

Exigen protección para mexicanos en Palestina

Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, Gobierno de México: Es de nuestro conocimiento que una delegación de ciudadanos mexicanos se encuentra en Palestina, cerca de Rafah, como parte de una misión de paz. Están siendo llevados por a la ciudad de El Cairo, con la finalidad de deportarlos.

Pedimos a la Secretaría de Relaciones Exteriores que vele porque se respeten sus derechos y sean protegidos por la embajada mexicana y se garantice su seguridad.

Mexicanos Unidos: Porfirio Martínez González, Armando Soto Baeza, Lauro Sol Orea y José Enrique González Ruiz

Piden eliminar examen en línea Ecoems

El bachillerato es educación básica y debería ser accesible para todos...pero en el concurso de Ecoems, si quieres ingresar a prepas y CCH’s de la UNAM, o vocas del IPN, requieres hacer un examen-filtro que será en línea.

¿Las autoridades de Ecoems, de la UNAM y del IPN creen que todos los aspirantes tienen una buena computadora con Internet? Posiblemente no se han asomado a las estadísticas: miles de estudiantes no tienen condiciones de conexión, viven en colonias alejadas, que se inundan o se va la luz constantemente. Muchas veces sólo cuentan con un teléfono celular para conectarse a la red con uso de datos móviles, no con wifi.

Los requerimientos para hacer el examen en línea son muy estrictos, tienen condicionamientos de RAM, cámara, micrófono, estabilidad en el Internet, e incluso contar con un lugar solitario y silencioso, requisitos que son inaccesibles en cientos de colonias en el valle de México, donde viven decenas de miles de aspirantes.

El examen de ingreso al bachillerato de la UNAM y el IPN de Ecoems segrega a los alumnos de más abajo, profundiza la desigualdad en el ingreso y elitiza aún más a la UNAM y al Politécnico. ¡Exigimos que el proceso sea equitativo, sin exámenes en línea que sólo profundizan la desigualdad, la segregación juvenil y la elitización de las escuelas públicas de más demanda!

Curso de Oriente #BachilleratoSinExamen

Invitaciones

Conversatorio

Brújula Metropolitana invita al conversatorio A la humanidad le duele Palestina, con el doctor José Enrique González Ruiz, hoy a las 17 horas, en Misantla 11, colonia Roma Sur. Central Campesina Cardenista, a tres calles del Metro Centro Médico, salida sur-poniente, por Tehuantepec. CDMX. Entrada libre, informes: 55-5275-6418, [email protected]