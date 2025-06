Las grabaciones se incorporaron al amplio informe, de más de 500 páginas, y en las últimas horas se han reproducido como la pólvora en los medios de comunicación. En ellos se escuchan con nitidez frases como el hijo de puta de Santos me ha utilizado durante 15 años y no me ha dado nada. Y a mí me debe 130 más otros 100 .

Algunos de sus aliados parlamentarios, como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) reclaman su comparecencia en el Parlamento. En el PSOE surgen voces críticas, como la del alcalde de León, José Antonio Diez, quien afirmó que no se puede mirar hacia otro lado, diciendo que no sé nada o que las responsabilidades son de otros .