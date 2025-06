Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Sábado 14 de junio de 2025, p. 6

El sueño de Diego del Río, quien dirige la obra Un tranvía llamado deseo, la cual ha agotado taquilla durante tres temporadas, es llevarla a lugares remotos, lo cual se complica por cuestiones de logística que impiden presentarla en poblados .

Del Río, quien afirmó que el teatro es su casa y su pasión el arte escénico, dijo en entrevista con La Jornada que el clásico de Tennessee Williams tendrá una función especial en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris el miércoles y luego emprenderán una gira con funciones en Guadalajara en el Complejo Santander (20 y 21 de agosto), Monterrey en el Teatro de la Ciudad (30 de agosto) y Torreón en el Teatro Isauro Martínez (2 de septiembre).

Me encantaría llevar el montaje a lugares donde normalmente no llegan las propuestas teatrales como sucedía antes. La verdad es que es muy peligroso andar en las carreteras y muy triste, porque el público del interior del país no tiene la posibilidad de ver las obras , señaló el director, quien también se alzó, el año pasado, con cuatro Premios Ariel por su ópera prima Todo el silencio.

Sobre el arte escénico comentó: Los teatros se vuelven recintos de resguardo, ya lo vimos con la pandemia y los terremotos; son espacios de acopio donde las personas pueden guarecerse de la barbarie, dicho literalmente, pero también metafórica y emocionalmente. El teatro existe como espacio, no de confort para olvidarse de la vida, sino para retomar nuestra humanidad. Creo que como especie hemos perdido el contacto con lo humano, mientras la inteligencia artificial avanza cada vez más .

En este camino tecnológico, agregó, algunos lenguajes sufrirán, pero el arte escénico no, porque éste no puede hacerse sin la presencia viva de un cuerpo que mira a otro lo cual se vuelve algo orgánico .

Sinergia con la audiencia

Sobre el clásico de Williams, donde el dramaturgo estadunidense critica la manera en que la sociedad maneja la salud mental y perpetúa la violencia de género muchas veces romantizándola, expresó: “Dentro de las obras que considero especiales, a Un tranvía llamado deseo lo pondría en una cúpula muy especial; no por algo Tennessee es el gran poeta del teatro del siglo pasado, porque no sólo escribió de temas que estaban adelantados a su época, sino que lo hizo de manera que envuelve el espíritu humano de una forma peculiar”.