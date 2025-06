Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 14 de junio de 2025, p. 16

La Comisión Federal de Electricidad (Cofece) resolvió cerrar el procedimiento que seguía contra Google en el mercado de publicidad digital de búsqueda general a escala nacional, pues no encontró que el gigante tecnológico imponga la contratación de servicios a los clientes.

A casi cinco años de que la autoridad investigadora del organismo autónomo comenzó la indagatoria para determinar si la firma tecnológica cometía posibles prácticas monopólicas, en particular ventas atadas en el mercado de publicidad digital, el pleno concluyó el proceso.

Tras un análisis integral de la evidencia con base en criterios técnicos, económicos y jurídicos, el pleno concluyó que no existe una obligación o imposición real por parte de Google a los usuarios para contratar ambos servicios. Por lo tanto, no se trata de una venta atada y no se acredita una infracción a la ley , indicó la Cofece.