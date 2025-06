“Los que más preocupan son las loncherías, fondas, torterías y taquerías porque no solamente tienen un incremento de 8.15 por ciento; ya habían bajado a 7, pero poco a poco se han ido disparando.

Riviera Maya, QR., Los precios de los servicios alimenticios, que representan 26 por ciento del gasto de los hogares en México, no sólo se resisten a desacelerar, sino que están volviendo a subir, lo que complica el reto de la autoridad monetaria para descender la inflación en el país, reconoció Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México (BdeM).

Si bien prevé que la economía mexicana se encuentra estancada, mas no presentará una recesión este año, esta situación podría ayudar al descenso de precios al consumidor, pero hay genéricos como el de los servicios que se resisten a bajar y presionan a los precios.

Sin pausa en la baja de tasas de interés

El subgobernador del BdeM anticipó que la mayoría de la Junta de Gobierno votará por continuar con el mismo ritmo en la baja de tasas de interés –la que determina el costo del crédito al que se financian empresas y personas–, lo que significará un recorte de 0.50 puntos porcentuales en la reunión del 26 de junio, debido a que creen que la inflación va a descender y se van a materializar las proyecciones.

Pese a que una parte del mercado sugiere hacer una pausa luego del dato de inflación de mayo (4.42 por ciento anual), la autoridad monetaria precisó que esta vez la decisión no será unánime.

Anticipo que la próxima decisión de política monetaria, tal como decía la guía prospectiva de mayo, lo más seguro es que la mayoría (de la Junta) van a votar por continuar con el mismo ritmo en la baja de tasas, lo cual significa 0.50 puntos porcentuales, a 8 por ciento. También les podría adelantar que ya no va a ser una decisión unánime; creo que pudiera ser cuatro a uno. Me sorprendería que fuera tres a dos, pero no creo , dijo Heath ante representantes de emisoras que cotizan en la BMV.

Por otro lado, prevé que el monto de remesas podría entrar en una tendencia a la baja, tras el miedo que hay entre la población migrante que vive en EU, tras las redadas por parte del gobierno de Donald Trump, pero el impuesto a éstas, dijo, no será un efecto determinante.