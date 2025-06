Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 14 de junio de 2025, p. 9

En el SoFi Stadium de Los Ángeles hoy habrá un silencio poderoso. A diferencia de otros parti-dos de la selección nacional en Estados Unidos, en el duelo inaugural de la Copa Oro, en el que México se medirá a República Dominicana, no se vivirá el clásico ambiente festivo, toda vez que los grupos de animación Cielito Lindo, Pancho Villa’s Army y Patrones, que desde hace varios años acompañan al Tricolor en sus encuentros por todo el mundo, anunciaron que en esta ocasión no asistirán como muestra de solidaridad hacia la comuni-dad migrante, así como por motivos de seguridad .

El creciente clima de tensión debido a las redadas migratorias efectuadas recientemente en Los Ángeles y las protestas anunciadas para este sábado en diversas regiones de Estados Unidos ha provocado que dichas agrupaciones tomen una decisión inédita, pues será la primera vez en su historia que falten a un duelo del conjunto tricolor.

En entrevista con La Jornada, Paco Rubén, coordinador de la porra Cielito Lindo, la cual se ubica en Los Ángeles y apoya al Tri desde 2015, explicó que no fue una decisión fácil, pero esta vez no podíamos poner la fiesta por encima de esta situación. ¿Cómo íbamos a estar en la tribuna celebrando, si no podemos estar todos? Hay muchas familias que la están pasando mal y no podemos mantenernos al margen de ese dolor .

Asimismo, comentó que “sería irresponsable juntar a cientos de personas en medio de protestas y operativos que tal vez puedan salirse de control. La propia policía dijo: ‘podemos contener una marcha de 10 mil personas en el centro, pero no 100 marchas de mil personas por toda la ciudad’, por lo que la seguridad del grupo también fue un punto crucial para dejar de asistir a este partido”.