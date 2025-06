Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 14 de junio de 2025, p. 9

Cuando Javier Aguirre regresó al futbol de selecciones nacionales, México era un equipo golpeado por los fiascos en Qatar 2022 y la Copa América de Estados Unidos 2024. En medio de una crisis institucional que forzó cambios en la estructura de la Federación Mexicana de Futbol, el ex director técnico de clubes españoles como el Mallorca, Osasuna y Zaragoza asumió el mando del Tricolor y consiguió desde entonces –1° de agosto de 2024, día de su presentación– sacudirse el dominio de Estados Unidos, rival al que no vencía desde 2019, además de la conquista de la Liga de Naciones de Concacaf por primera vez luego de dos finales perdidas.

Refrendar el título

El último gran objetivo de Aguirre antes de dirigir el Mundial 2026 es ganar la Copa Oro, torneo marcado por las redadas migratorias que se llevan a cabo en territorio estadunidense y en el que el Tricolor, campeón en la edición de 2023, se perfila como el rival a vencer ante la ausencia de los mejores elementos de Canadá y el cuadro anfitrión, cuyos entrenadores –Jesse Marsch y Mauricio Pochettino, respectivamente– prefieren transformar los partidos en un laboratorio para preparar la cita del próximo año. Somos los campeones y queremos refrendar el título , señala El Vasco en conferencia rumbo al encuentro ante República Dominicana.

La presentación de México en el SoFi Stadium, considerado el recinto deportivo más caro del mundo, no sólo abrirá el telón de la competencia regional, sino que coincidirá con una marcha multitudinaria convocada por miles de ciudadanos contra el despliegue de militares en Los Ángeles, ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, frente a la resistencia a sus redadas contra inmigrantes indocumentados.