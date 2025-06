Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 14 de junio de 2025, p. a12

Una nueva grabación de la Segunda Sinfonía de Wynton Marsalis nos conduce a la revisión de la escritura orquestal de este notable trompetista y pensador.

A la discografía descomunal de Wynton se suman océanos de música sinfónica que ha escrito entre sinfonías y conciertos orquestales.

Cuatro sinfonías recias, atractivas, fascinantes, están al alcance de los escuchas aunadas a la robusta producción de Marsalis para la orquesta de la que es titular: Jazz at Lincoln Center.

La novedad discográfica que hoy nos ocupa está protagonizada por la Detroit Symphony Orchestra, dirigida por Jader Bignamini y con la participación de Wynton Marsalis.

Dura lo que una sinfonía de Bruckner, una hora y un minuto, y está dividida en siete movimientos, el primero de los cuales comienza en una marcha apenas audible pero que va creciendo en intensidad hasta que la orquesta comienza a volar en un swing cuyos ímpetus moverán la obra entera.

La Segunda Sinfonía de Wynton Marsalis es conocida como Blues Symphony porque está tejida con la secuencia de notas que caracterizan al blues.

Esa secuencia suena en Born in Hope, el primer movimiento de la sinfonía, y se desliza hacia el segundo tiempo: Swimming in Sorrow, con momentos fulgurantes, mucho swing y una personalidad sonora que acusa las fuentes en las que abrevó Marsalis para escribir esta obra.

Esas fuentes constituyen la identidad musical de Estados Unidos, no solamente la música negra, sino la personalidad sonora que se ha delineado con el trabajo de compositores tan disímbolos como unitarios en cuanto al sentido de lo identitario.

Ese linaje de compositores tiene a Charles Ives (1874-1954) como el pionero y es el autor que está presente en las sinfonías de Wynton Marsalis pero de manera menos evidente que otros que nombraré a continuación.

Y no es evidente porque la personalidad de Charles Ives es como una gran abstracción, la puesta en vida de lo nacional pero, válgase la expresión, sin nacionalismo. Recurrió a temas folclóricos nativos pero lo suyo era la experimentación. Escribió cuatro sinfonías y es un referente cuyas líneas de trabajo fueron continuadas por otros compositores estadunidenses muy importantes, entre ellos Henry Cowell y Elliot Carter.

La elegancia de la música de Charles Ives, decíamos, no es un elemento que resulte muy evidente en las sinfonías de Wynton Marsalis, salvo en su rasgo distintivo: la elegancia.

La influencia que sí es de inmediato identificable en las sinfonías de Marsalis es George Gershwin, autor blanco de música negra, gran recolector de spirituals, gospels, tradiciones culturales que están presentes en todas sus obras.

Muchos momentos de las sinfonías de Marsalis tienen esa presencia de Rhapsody in Blue (que en la práctica es Rhapsody in Blues), de Un americano en París y mucho, pero mucho de Porgy and Bess.

Hay otras influencias notorias en las sinfonías marsalinas, entre ellas en primer lugar la música de Leonard Bernstein, en especial su gusto por la música latinoamericana, el mambo, el danzón, la música cubana en general.

Otra presencia notable: Aaron Copland, sobre todo en el encabalgamiento de pasajes de gran viveza, colorido y efectos neuronales. Harta dopamina.

Esta identidad cultural vigoriza aún más el discurso sinfónico de Marsalis, tan rico en sutilezas, uso diestro de la sección de cuerdas y una presencia contundente de su orquesta Jazz at Lincoln Center.

El autor, Wynton Marsalis, dice lo siguiente acerca de esta obra: “The Blues Symphony es un trabajo en siete movimientos que otorga una identidad sinfónica a la forma y sentimiento del blues. Utiliza particularidades regionales y estilísticas de ese lenguaje y le da forma para convertir el punto básico del sentimiento del blues en música: cuando lloras, gritas, para aliviar momentos difíciles, tocas blues para aminorar la pena y cuando bailas y encuentras compañía en una base rítmica, llegan tiempos mejores. Mientras más honda la pena, más profunda la vibración rítmica”.