Aquí no sólo se escucha: también se crea. Los niños, incluso muchos adultos, ilustran sus versiones de las historias, escriben finales nuevos y dibujan a sus familias en medio del relato. Muchos traen una maleta cultural. A través de estos cuentos, pueden conectar con sus raíces, nombrar su historia, reconocerse en el otro , señala Rivera.

El trabajo no se detiene con la narración oral. Una vez que los asistentes se familiarizan con la lectura, los impulsa a reflexionar y a escribir. No se puede hablar de desarrollo personal sin lenguaje. Si un niño sólo recibe órdenes, si no se le enseña a nombrar lo que siente, ¿cómo puede desarrollarse emocional y sicológicamente? , cuestiona.

Magda Rivera no impone lecturas. El niño debe elegir el libro que desea leer, ya sea por la portada o por el tema. Y los que más les gustan suelen ser los de terror y misterio , dice sonriendo.

Títulos como La rumorosa y otros cuentos (Conafe) o el cuento zapoteco El conejo y el coyote figuran entre los favoritos. En su caso, disfruta las historias de la colección Largueza del Cuento Chino, donde la sabiduría se esconde en relatos breves pero profundos.

Además de ser mediadora de lectura, Rivera Carrillo es gestora cultural. Ha organizado el Festival de la Lectura Viva, conmemoraciones del Día de San Juan, talleres de video participativo y encuentros de saberes comunitarios. Todo con apoyo de instituciones como la Universidad de Sonora, el Colegio de Sonora y el Instituto Municipal de Cultura y Arte, así como de los colectivos Voces Mesoamericanas y Mixteco Yosonubico de Sonora.

En estos espacios, la oralidad no sólo es una herramienta de aprendizaje, sino un acto político. Donde haya espacio para la oralidad, las lenguas y las culturas seguirán vivas , asevera convencida. Sabe que muchas familias migrantes ocultan su lengua por miedo a la discriminación. Ese ocultamiento ha sido normalizado por el entorno y las instituciones. Por eso es urgente recuperar y compartir los cuentos, los mitos, las historias familiares. Son las raíces culturales que pueden germinar en nuevos territorios .