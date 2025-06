Si los traigo a cuento es porque en los meses recientes se ha desatado una cacofonía (que no debate) sobre el contenido e intención de los textos de ciertas canciones de géneros populares como el narcocorrido y el corrido tumbado, así como de los personajes que las perpetran y la manera en que las presentan. El 90 por ciento de lo que se ha dicho son estupideces mayúsculas, y los comentócratas y seudo-críticos no cesan en su verborrea incontinente, y andan dando palos de ciego como pollos sin cabeza. Y a la par de toda esa vacua palabrería, han ocurrido cancelaciones de tocadas, citatorios judiciales, multas, hostigamiento mediático y estatal, secuestro y asesinato de músicos y cantores involucrados en estos géneros, entre otras cosas. Y, ¿cuál es la frase clave de toda esta basura retórica? Apología de la violencia , que igual sirve para un barrido que para un fregado.

n el año 1975 se hizo famosa la canción de Paul Simon titulada originalmente 50 Ways to Lose your Lover (50 maneras de dejar a tu amante), que aquí se anunciaba y difundía casta y persignadamente como 50 formas de perder tu amor. Es que ¡qué feo suena eso de amante ! Una década más tarde, en 1985, se dio por estos lares una enorme difusión radiofónica a una canción del grupo español Hombres G cuyo estribillo dice: Sufre, mamón / Devuélveme a mi chica / O te retorcerás / Entre polvos picapica . Había que difundirla, porque vendía mucho, pero… era ciertamente contraria a la moral y las buenas costumbres, y se transmitió masivamente con la palabra mamón pudorosamente extirpada por medios electrónicos. Más aún: si a esas vamos, esta rola hace una clara invitación a la violencia vengadora. Estos son sólo un par de ejemplos; los hay por miles.