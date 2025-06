Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Sábado 14 de junio de 2025, p. 25

La Asociación de Tortillerías y Molinos del Sur de La Magdalena Contreras anunció que a corto plazo no será posible reducir el precio del kilogramo del alimento básico, que es de 22 pesos, porque no sólo adquieren maíz, masa y harina, sino que deben pagar gas, gasolina, luz y renta de los locales, así como el mantenimiento y refacciones de la maquinaria.

Sin embargo, la agrupación –integrada por tortilleros establecidos en La Magdalena Contreras, Tlalpan y Álvaro Obregón– precisó que no habrá ningún incremento en el precio de las tortillas.

Luego de que el gobierno federal firmó el Acuerdo Nacional Maíz-Tortilla con productores y comercializadores con el fin de reducir en 5 por ciento el kilogramo, los entrevistados señalaron que la reducción traería pérdidas a sus negocios.

Comentaron que el gobierno nos olvidó desde hace muchos años , en referencia al retiro de los subsidios, por lo que en este momento bajar el precio significaría que estaríamos perdiendo más de lo que podríamos ganar, ése es el problema .

Si bien no reducirán el precio, anticiparon que se mantendrá en 22 pesos el kilo, que es el promedio en el que está la tortilla en las 16 alcaldías. Agregaron que la maleta de masa de 50 kilos está en 585 pesos, por lo que insistieron en que definitivamente no va a bajar, porque no hay modo, apenas se saca ganancia, pero más de 80 por ciento de los tortilleros pagan la renta de sus locales, que en Contreras es de unos 4 mil pesos al mes .

Mencionaron que rectificar la base de una máquina de tortillas, que es fundamental para obtener un producto con calidad, cuesta 3 mil 500 pesos, en tanto que si un tornillo o una pieza se rompe y no se puede conseguir el mismo día, el establecimiento cierra y se pierde la venta del día.

Insistieron en que es necesario que las autoridades federales volteen a vernos a nosotros, no somos gente de dinero; antes las tortillerías eran un negociazo, pero ahora es sólo para sobrevivir y sacar los gastos del día .

El acuerdo que firmó el gobierno federal busca una reducción gradual en el precio de cinco por ciento en los siguientes meses y al final del sexenio tener una disminución de 10 por ciento.