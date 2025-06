Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Sábado 14 de junio de 2025, p. 24

Sólo en el mes de mayo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) logró desmantelar 20 células criminales con operaciones en la capital del país, lo que implica la captura de ocho bandas que eran objetivos prioritarios –23 en lo que va de la administración–, así como 400 integrantes de las mismas que desempeñaban diferentes roles, afirma el jefe de la policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, quien también enfatiza que ese mes has sido el que menos homicidios dolosos tuvo desde 2006.

En entrevista con La Jornada, el funcionario hace un balance de la estrategia de seguridad de la que destaca su reforzamiento, de acuerdo con las conductas criminales que se detectan a diario, incluso de hechos delictivos que impactan a la urbe de los cuales hemos sabido seguir adelante .

El secretario de Seguridad reflexiona: a la Ciudad de México le ha ido muy bien, pero también creo que le puede ir mejor, ya que nuestra visión es llevar los delitos a su mínima expresión .

Comenta que de enero a mayo de 2025 se ha registrado una reducción de 11 por ciento en los delitos de alto impacto, en comparación con el año pasado; mientras los homicidios dolosos, tan sólo en mayo, disminuyeron a 1.84 diarios, y todo se debe a una estrategia de coordinación.

Atención a causas de delitos

Sin embargo, refiere que no sólo es un tema de detenciones , pues de manera integral el gobierno capitalino ha atendido las causas, como en la pasada administración.

Repara en los avances contra la extorsión, delito por el cual han sido detenidas 430 personas; en tanto, sobre el robo de vehículos hay coordinación con las autoridades del Estado de México, por lo que se ha logrado el aseguramiento de 2 mil 300 toneladas de autopartes.

No deja de lado que en 2026 la capital del país será un reflector a escala mundial con el Mundial de Futbol; por eso, en materia de seguridad, Vázquez señala que “la ciudad está lista, la Ciudad de México tiene varios años siendo un centro receptor de los espectáculos y eventos deportivos más grandes del planeta.

Tiene una capacidad de respuesta a todos niveles, no sólo en seguridad, sino en protección civil, turismo y movilidad. Justamente por estas capacidades ha vuelto la justa y me atrevería a decir sobre la Ciudad de México, la capital de Latinoamérica: estamos listos para recibir este evento que sin duda requerirá que todas las instituciones nos coordinemos, que todas tengamos una planeación muy detallada y minuciosa de lo que vamos a hacer.

–Secretario, con todo este balance, ¿podemos decir que hay una tendencia hacia la estabilidad en la Ciudad de México?

–Sí, creo que no sólo la estabilidad. Estos primeros cinco meses, en particular mayo, mostraron que se profundiza la tendencia a la baja. La ciudad se encuentra en buen momento de seguridad. No decimos que no haya delitos ni que se haya acabado la tarea, pero vamos avanzando.

– Sin embargo, ha habido ciertos casos que generan un impacto justamente en la capital, ¿cómo lo enfrenta la misma secretaría cuando ocurren hechos delictivos que la marcan?

–A ver. La ciudad nunca ha estado exenta de casos de alto impacto. En lo que va de la administración, incluso en el periodo que yo tengo al frente de la secretaría, hemos tenido casos, vamos a llamarlos así, de alto impacto, con mucha difusión por un lado, con un impacto en la percepción de la gente también y creo que lo que hemos sabido hacer en la ciudad es seguir adelante. Resolver estos temas en todas sus dimensiones, no sólo en localizar a los responsables y llevarlos ante la justicia, sino también en mantener el paso firme en la estrategia y no desviarnos.