La generación del siglo XXI resignifica los movimientos feministas y también revitaliza movimientos antigénero. En América Latina crecen redes clandestinas de solidaridad para facilitar el acceso al aborto y al matrimonio igualitario, se apoyan gastos y viajes para acceder a lugares donde se pueden ejercer estos derechos. Hay expresiones muy extremas. El Movimiento MB de chicas en Corea llama a prescindir de citas, de relaciones sexuales, del matrimonio y de la maternidad. En comunidades estadunidenses se habla del celibato involuntario (incel), comunidades virtuales de varones que responsabilizan a las mujeres de su falta de interacciones sexoafectivas, con lo cual justifican actos de violencia hacia ellas. La regresión en EU llegó a despenalizar nuevamente el aborto después de 50 años en que fue un derecho de todas mujeres de este país, lo que ha llevado al crecimiento de la esterilización permanente en población joven, entre otros efectos. Algunos países de la Europa conservadora intentan prohibir el aborto ante la baja de la fecundidad. Hoy en Irán y otros países islámicos se prohíben los anticonceptivos, el aborto y se fomentan las uniones tempranas.

Lo importante es que todos puedan ejercer la libertad de decidir ser o no ser madres o padres y en qué circunstancias, de acuerdo con sus planes y rutas de vida. En muchos grupos sociales persiste la falta de libertad y de decisiones libres, hay países que reportan porcentajes mayores a 30 por ciento de embarazos no intencionales. Quienes no desean tener hijos mencionan las rentas altas, la precariedad laboral, el costo elevado de los cuidados y las escuelas, no encontrar la pareja adecuada, dificultades en uniones del mismo sexo, el futuro sombrío, la guerra y el deterioro del planeta.

Veinticinco por ciento de las mexicanas ha vivido un embarazo no deseado, para 7 por ciento su número ideal de hijos es cero, para 12 por ciento, uno, para 37 por ciento el deseo es de dos hijos y para 16, tres hijos. El crecimiento lento de la población de México (menor a uno por ciento anual) y la baja fecundidad (1.7/mujer) nos abre una oportunidad para impulsar la economía y favorecer una visión positiva de futuro, con posibilidades y esperanzas.

