a Academia de la Modernidad Democrática se distingue por su denodado esfuerzo de exponer las ideas y experiencias del Movimiento Kurdo por la Libertad y su paradigma de modernidad democrática, a través de publicaciones en que tratan temas relativos a la búsqueda de alternativas radicales a la modernidad capitalista, como la autonomía democrática, el entrelazamiento de líneas de resistencia social, la sociología de la libertad, la liberación de la mujer, la autonomía de la juventud, la ecología social, la economía comunal, así como el arte y la cultura, tratando de hacer realidad sus visiones y utopías, bajo la consigna de que un mundo diferente no sólo es posible, sino –en vista de la situación mundial–, es desesperadamente necesario.

En una de estas publicaciones, La tercera guerra mundial en Abya Yala: (https://n9.cl/5tq6c), se debate sobre el significado del concepto de tercera guerra mundial a partir de las tesis desarrolladas por el dirigente kurdo Abdullah Öcalan y las ideas desarrolladas por la resistencia de este pueblo por más de 50 años, centrándose, en este caso, en nuestro continente, Abya Yala, y su posición en el contexto de las políticas globales. Se sostiene que el sistema es uno e íntegro en sus planes para dominar el mundo entero: tiene muchas caras y formas, pero unido por un paradigma ideológico: el de la modernidad capitalista. También, las luchas locales de todas partes están conectadas en cómo enfrentar el sistema capitalista.

Sintéticamente, la tercera guerra mundial se caracteriza por el control dominante sobre los medios de comunicación como arma, alcanzando lo más personal del individuo, convirtiendo a los ciudadanos en defensores del sistema capitalista. Las mujeres son el objetivo principal de la guerra, ya que históricamente la mujer ha sido defensora de la paz y de los valores opuestos a los del sistema capitalista. La violencia sexual se convierte en un arma de terror sistemático, arraigada en la mentalidad patriarcal. Sumado a esto, esta guerra se le puede caracterizar por: 1) la guerra prolongada de baja intensidad; 2) la guerra económica; 3) las alianzas flexibles; 4) la guerra mediática, y 5) la guerra biológica.