Landau, quien el miércoles fue recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, como parte de una visita oficial a México, respondió directamente al mensaje de Cornejo Sandoval: yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di la orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar , escribió el funcionario. “Los que glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (‘FU** ICE’) de ninguna manera son bienvenidos en nuestro país”.

Consultada por La Jornada, Cornejo Sandoval señaló que de momento no responderá a Landau, pues se siente “muy expuesta y vulnerable. No es cosa menor que Estados Unidos se haya lanzado en mi contra por un posteo –como hay millones– en X”, dijo en entrevista. Afirmó que tuvo visa cuando era niña y adolescente, pero ya no está vigente y no la ha renovado. Justo hace poco sopesaba la idea de renovarla, pero no me hace falta ir a Estados Unidos y quería mandar ese mensaje .