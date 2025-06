M

arx (Mx) tenía, además de lo señalado al final de la entrega anterior, buenas razones para preferir cálculos en términos de trabajo (Tr) que en precios de mercado, pues para él el valor de cambio (VC) no era sino la expresión indirecta del Tr vivo y muerto corporizado en las mercancías (M), mientras el precio de mercado no era sino una expresión indirecta y distorsionada del VC. Si el sistema de precios no era sino un proxy no confiable del tamaño relativo de las inversiones reales de Tr, ¿por qué no medir directamente los costos económicos en términos de Tr en lugar de precios? El dinero es la forma fenoménica que tiene que asumir el tiempo de trabajo (TTr). Por ser una forma fenoménica sólo provee una aproximación de tales costos. Con frecuencia no reflejan para nada los cambios en los gastos de producción (Pr). Márkus (M), Kis (K) y Bence (M): MKB continúan analizando en How is Critical Economic Theory Possible? (HCETP) la postura de Mx al respecto y añaden que él insistía en que una contabilidad directa de los gastos sociales de trabajo sólo puede realizarse en un sistema económico donde todos los recursos están concentrados en una sola mano. Una economía socialista como la visualizaba Mx directamente economizaría el TTr. Debemos imaginar la administración de las cosas como una economía centralizada de TTr. Ante estas posturas de Mx, MKB preguntan: 1) ¿Es verdad que los recursos económicos siempre le cuestan a la sociedad un monto igual a los costos de remplazo en términos de TTr físicamente medible? 2) ¿Es concebible una economía dinámica en desarrollo en ausencia del funcionamiento del motivo ganancia? 3) ¿Es el flujo vertical de información sobre necesidades (N), recursos y tecnologías suficiente para garantizar la regulación efectiva de una economía que intente satisfacer N muy individualizadas y cambiantes? 4) ¿Hay alguna seguridad de que las unidades específicas de producción harían realmente uso óptimo de sus capacidades en términos de la economía como un todo? Concluyen que la lista de preguntas podría continuar y anuncian que volverán a algunas de ellas en los próximos capítulos. El capítulo 4 de HCETP se titula Dificultades de la idea de una economía centralizada de TTr y MKB señalan que en él se proponen establecer si es posible un sistema económico regulado directamente en términos de TTr; si el Tr medido en términos de T necesario para producir bienes particulares puede proveer una métrica homogénea para el cálculo económico. No sólo los diferentes productos tienen diferencias cualitativas, sino que corporizan Tr basado en diferentes habilidades. La única manera de hacer los productos del Tr medibles entre sí como productos del Tr es hacer las formas de Tr medibles entre sí las formas de Tr especializadas en diferentes productos. Por eso, dicen, Mx sostiene que la teoría del valor Tr (TVTr) no puede ser comprobable empíricamente, a menos que sea posible rastrear todo Tr calificado hacia atrás en términos de Tr simple, no calificado. Sólo así puede el Tr corporizado en las M ser medido de acuerdo con una medida común en términos de T. El Tr debe ser cualitativamente igual para que las diferencias se vuelvan meramente cuantitativas; sólo diferencias de magnitud, dice Mx en Teorías sobre la plusvalía .