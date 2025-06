Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 13 de junio de 2025, p. 22

Washington y Nueva York., En la costa oeste, el presidente Donald Trump está desplegando militares para reforzar sus redadas y ataques violentos contra comunidades migrantes, mientras en la capital de la nación el mandatario está convirtiendo un festejo oficial del 250 aniversario del ejército en un desfile militar –con bandas musicales, tanques y aviones caza– para festejar su propio cumpleaños.

No todos celebran. Decenas de miles de personas dicen que este sábado participarán en más de mil 800 acciones locales alrededor del país a fin de protestar por las acciones cada vez más autoritarias de este presidente.

No aguantamos a reyes , insisten los organizadores. Han desafiado a nuestros tribunales, deportado a estadunidenses, desaparecido a personas que capturan en las calles, atacado nuestros derechos civiles, y cortado nuestros servicios, La corrupción ya se ha extendido demasiado. No a los tronos. No a las coronas. No a reyes .

Manifestantes en Los Ángeles, Nueva York y decenas de otras ciudades señalaron que la represión militarizada contra extranjeros indocumentados ordenada por Trump dramáticamente ha incrementado el número de protestas que se han programado alrededor del país este fin de semana.

“Trump quiere que creas que la gente de Los Ángeles está destruyendo sus propias comunidades. Eso es falso. Esta es la verdad: la gente está protestando pacífica y legalmente contra los abusos de poder de este gobierno y el secuestro de sus vecinos por parte del ICE (Servicios de Control de Inmigración y Aduanas), declaran los organizadores del Día sin reyes. Esta escalada militar sólo confirma lo que ya sabíamos: este gobierno desea ejercer por la fuerza, no servir al pueblo. Desde ciudades grandes a pequeños pueblos, nos pondremos de pie juntos para decir: rechazamos la violencia política. Rechazamos el miedo como forma de gobierno. Rechazamos el mito de que sólo algunos merecen la libertad .

La vocera de la Casa Blanca respondió a la pregunta de si el presidente se percibe como un rey, e in-sistió en que esta es una república constitucional .

No obstante, en un recorrido por el centro de Washington, La Jornada observó pendones con la efigie del republicano, que son comunes en países calificados de autoritarios, incluyendo enormes mangas de hasta 20 metros de altura con la imagen del Trump colgadas de monumentos y edificios federales, además de kilómetros de barreras de metal de unos 4 metros de altura (las autoridades indican que son 29 kilómetros de vallas) y vehículos blindados, así como miles de policías y personal de seguridad preparando puntos de verificación con detectores de metal y perros policías, todo para el desfile-espectáculo del sábado.

Fotos y videos de la llegada a la ciudad de cientos de tanques, vehículos blindados y armas de guerra, que formarán parte de la exhibición, han circulado durante días. Vale subrayar que las paradas militares de estas dimensiones no son comunes en Estados Unidos.

El ejército trae tanques Abrams, de 60 toneladas, obuses y otras armas de guerra, helicópteros y 50 aeronaves de otro tipo, y más de 6 mil soldados. Los tanques son tan pesados que la ciudad ha tenido que instalar placas de metal en los cruces de algunas calles para evitar que el pavimento sea dañado –una parte del gasto de unos 50 millones de dólares para el regalo de cumpleaños del comandante en jefe será destinado a reparaciones de vías públicas de la capital por el equipo militar–.