Afp, Ap, Sputnik, Europa Press y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Viernes 13 de junio de 2025, p. 20

Teherán. Israel afirmó que atacó este viernes instalaciones nucleares, fábricas de misiles balísticos y a altos mandos militares de Irán, en el inicio de lo que advirtió que sería una operación prolongada para impedir que la república islámica construya bombas atómicas .

En represalia, Teherán lanzó más de cien drones contra el territorio israelí, mientras el ejército de Benjamin Netnayahu señaló que estaba trabajando para interceptar las amenazas , aunque no se informó si fueron neutralizados o provocaron daños. .

Teherán advirtió que a Tel Aviv le espera un destino amargo y doloroso , reconoció que fue abatido el comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, Hossein Salami, y responsabilizó a Estados Unidos de la peor escalada que enfrenta la región desde la guerra con Irak en la década de 1980.

El ministerio de Asuntos Exteriores de Irán aseguró que tiene el derecho legal y legítimo de responder a los ataques israelíes en virtud de la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y responsabilizó a Estados Unidos de la agresión.

Las acciones agresivas del régimen sionista contra Irán no pueden haberse llevado a cabo sin la coordinación y autorización de la Casa Blanca. En consecuencia, ése gobierno, como principal partidario de este régimen, también será responsable de los peligrosos efectos y consecuencias de la aventura del régimen sionista , aseveró.

El secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, aseguró que su país no está involucrado en la ofensiva, y aseveró que la república islámica no debería atacar a Estados Unidos en respuesta . Horas después, Bret Baier, presentador de Fox News, divulgó que el presidente Donald Trump reiteró que Washington no estaba implicado en los ataques, pero resaltó que ayudará a defender a Tel Aviv si Teherán toma represalias.

Irán no puede tener una bomba nuclear y esperamos volver a la mesa de negociaciones. Ya veremos. Hay varias personas en el liderazgo que no volverán , dijo Trump, según Baier.

Antes del ataque israelí, el presidente estadunidense, Donald Trump, aseguró que había disuadido a Israel de bombardear Irán porque el acuerdo estaba cerca . No quiero que entren (los israelíes), porque creo que eso lo arruinaría (el pacto) , dijo y añadió que prefería el camino más amigable : Mi administración ha recibido instrucciones para negociar con Irán. Podrían ser un gran país, pero primero deben abandonar por completo la esperanza de obtener un arma nuclear , escribió en Truth Social.

La ONU llamó a la moderación , en tanto Arabia Saudita, Cuba y Venezuela condenaron los ataques, mientras Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda manifestaron su preocupación. En tanto, el grupo palestino Hamas condenó los ataques israelíes.

Barrios residenciales de Teherán, donde viven altos oficiales militares, fueron el blanco de la primera oleada de bombardeos, en los que participaron decenas de cazas, reportó el mando israelí. Después fue atacada la central nuclear de Natanz, informaron medios iraníes.

Los bombardeos se extendieron a las ciudades de Kermanshah y Tabriz, indicó Al Arabiya. Al cierre de esta edición se escuchaban explosiones en Teherán y sus alrededores. Se desconoce cuántas personas murieron.

El máximo líder iraní, ayatollah Alí Jamenei, declaró que Israel recibirá un duro castigo. Reconoció que los ataques causaron la muerte de varios comandantes y científicos. Con este crimen, el régimen sionista se ha preparado un destino amargo, que sin duda recibirá .

La televisión estatal iraní también informó que el jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes, Mohammad Bagheri, murió en los bombardeos, así como del deceso de Gholamali Rashid, un alto comandante de la Guardia Revolucionaria, y de seis científicos nucleares, entre ellos Fereydoun Abbasi-Davani y Mohammad Mehdi Tehranchi.

Momento decisivo para Tel Aviv

Estamos en un momento decisivo de la historia de Israel , dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu en un mensaje de video grabado.

“Hace unos momentos, Israel ha lanzado la operación León Naciente, una estrategia militar selectiva para hacer retroceder la amenaza iraní por la propia supervivencia de Israel. Esta operación continuará durante tantos días como sea necesario para eliminar tal peligro.”