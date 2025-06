Todo el peso de la ley

La mandataria de Quintana Roo, Mara Lezama afirmó que se actuará con todo el peso de la ley, “quiero dejar absolutamente claro que como gobernadora no permitiré que estos hechos queden impunes.

Me he comunicado con el fiscal (Raciel López Salazar) y he solicitado, respetuosa, pero firmemente, que la investigación sea exhaustiva y con celeridad , expresó.

En un mensaje difundido en redes sociales, la morenista advirtió que cualquier persona que vulnere los derechos y la seguridad de otra enfrentará consecuencias severas.

Reconoció a las instituciones de salud por la rápida atención a la víctima, de quien dijo, se encuentra estable.