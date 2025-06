“Al público hay que respetarlo, ofrecerle la misma calidad en el espectáculo, no importa si es en un espacio grande o pequeño. El pueblo nos puso en un pedestal y tenemos que responder bien si queremos mantenernos y seguir vivos en la industria. Es una gran responsabilidad saber que el público ya tiene a Polymarchs como un ícono cultural, dentro y fuera del país.

Cuando sientes amor por algo, no hay dificultades, es puro placer, todo lo bueno se da por añadidura , compartió su fundador Apolinar Silva de la Barrera en entrevista con La Jornada, a propósito de su próximo concierto.

Aunque se le reconoce como el mayor exponente del género high energy, también se reproducen temas de pop, dance y disco. “Empecé cuando salió aquel disco muy emblemático de la película Fiebre del sábado noche con canciones de los Bee Gees como Night Fever, Stayin’ Alive y How Deep Is Your Love, entre otras, temas icónicos del movimiento rosa, así se le llamaba.

“Entonces así nació Polymarchs, bueno ya estaba formado y tocábamos en departamentos en Tlatelolco, cobramos 10 individual y 15 pesos parejas, le hacíamos un descuento de cinco pesitos si ibas acompañado, empezamos tocando las canciones de Bee Gees, metíamos 120 personas a esas fiestas.

No solamente estamos dedicados a un cierto género musical, avanzamos, tomamos música desde los años 80, para entrar de lleno con el high energy, también tocamos los actuales, música sana para que el público baile. Polimarchs no es sólo ritmos del pasado , detalló.

La cita es el sábado a las 20:30 horas en el recinto ubicado en Granjas 800, Santa Bárbara. Para conocer las próximas presentaciones, se puede ingresar a su cuenta de Instagram polymarchs_oficial