Afp

Periódico La Jornada

Viernes 13 de junio de 2025, p. a12

Bruselas. El legendario Eddy Merckx, considerado uno de los mejores ciclis-tas de todos los tiempos, sigue de cerca este deporte y admitió que le hubiera gustado competir en el pelotón actual , cuando está a unos días de cumplir 80 años.

¡Claro que me hubiera encantado enfrentarme a los corredores del actual pelotón! ¿Quién no soñaría con correr ahora? , dijo el ex pedalista belga al admitir que especialmen-te le hubiera gustado medir fuerzas con el esloveno Tadej Pogacar.

El hombre de las 525 victorias, mito del ciclismo y quien fue recibido ayer por el rey Felipe de Bélgica, está muy informado de lo que ocurre en su deporte: Veo ahora el Dauphiné cada día, es una carrera muy bonita .

Merckx disfrutó el miércoles la victoria de su compatriota Remco Evenepoel en la contrarreloj del Dauphiné, que le sirvió para colocarse líder de la general de esa competición, considerada el ensayo general antes de cada Tour de Francia.

Evenepoel dio un gran golpe. Superar a Jonas Vingegaard en 20 segundos y a Pogacar en más todavía (48 segundos) es algo enorme. Quizás Remco tenía un gran día y Tadej uno peor. Pero una diferencia así me sorprendió , valoró.

Difícil comparar