Viernes 13 de junio de 2025, p. a12

Daniel Suárez, piloto del equipo Trackhouse Racing, es consciente que enfrenta uno de los principales retos de su vida este fin de semana al disputar la primera carrera puntuable en México de la Nascar Cup Series, máxima categoría de este certamen, que se llevará a cabo en el autódromo Hermanos Rodríguez. El regiomontano considera de gran importancia tener a un representante tricolor para atraer a más seguidores, así como lo hizo Sergio Pérez en la Fórmula 1.

Me he encontrado a muchos fanáticos en días recientes que me siguen desde Nascar México, así como a otros aficionados al automovilismo que desconocían que un piloto mexicano estuviera en el serial. A Checo le tocó ser el representante latino en la F1 durante muchos años, y estoy seguro de que lo seguirá haciendo. A mí me tocó representar al país en Nascar, y me siento muy afortunado de tener esa responsabilidad , declaró ayer en conferencia de prensa.

Un deporte de enorme arraigo en Estados Unidos requiere de un gran impulso mediático para internacionalizarse. Ben Kennedy, bisnieto del fundador de Nascar, Bill France Sr, decidió en años recientes trasladar el negocio familiar más allá de sus cómodos confines en busca de un mayor alcance.

En 2022 llevó la exhibición de pretemporada –el Clash– de su sede habitual en el Daytona International Speedway, en Florida, a una pista temporal construida dentro de Los Ángeles Memorial Coliseum. Este año, Kennedy trasladó el Clash a The Madhouse, el histórico Bowman Gray Stadium, que albergó por última vez una carrera de la Copa en 1971.