Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Viernes 13 de junio de 2025, p. 2

El Museo de Arte Moderno (MAM) cuenta en su acervo con siete pinturas de gran formato de la serie Ondulaciones que produjo en México, en 1976, el artista argentino de origen japonés Kasuya Sakai (1927-2001). Ese año, la serie se exhibió en el recinto con el título Pinturas: Ondulaciones cromáticas y simultáneas. De corte geométrico , el conjunto de acrílicos se muestra actualmente en la sala Fernando Gamboa.

La mayoría de las obras llevan por título el nombre de una composición sonora y de su autor, en particular del ámbito del jazz y la música experimental: All Set for Jazz Ensemble Milton Babbit; Bohor II: Iannis Xenakis; Corona: Takemitsu; Agartha II: Miles Davis-Doris Day; Come Out Steve Reich, y Bugakg I y II. En su país natal, Sakai fue, entre otras cosas, locutor de radio. Dentro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura fue programador y conductor de emisiones de radio especializadas en jazz.

De acuerdo con el equipo curatorial del MAM, Sakai yuxtapone sensorial y conceptualmente música y pintura dando lugar a una experiencia sinestésica, vivencia estética que dialoga con la arquitectura del edificio, sus espacios circulares y su forma de interconectar las salas de exhibición con el exterior inmediato .

El trabajo artístico de Sakai se sitúa en la tendencia estética que en los años 70 el crítico de arte Clement Greenberg denominó abstracción pospictórica . Es decir, un lenguaje plástico posterior al expresionismo abstracto que anula toda representación o reminiscencia gestual en pro de una pintura lisa basada en el color, las formas geométricas, el espacio y la manera en que éste interfiere en la percepción de los espectadores. Entre los artistas que destacaron inicialmente en esta corriente se menciona a los estadunidenses Frank Stella y Kenneth Noland. En América Latina sobresale el argentino Julio Le Parc, más asociado al op-art y el arte cinético.

En las pinturas de la exposición, Sakai crea variaciones cromáticas y fluctuantes a partir de bandas sinuosas, los círculos centrales que éstas delinean y un fondo monocromático. Las composiciones recuerdan partituras listas para ser interpretadas.

A Sakai se le vincula con el movimiento de la Ruptura en México, ya que llegó en 1965 y permaneció hasta 1977, cuando se trasladó a Dallas. Sin embargo, es considerado pionero del arte geométrico en el país, estilo que desarrolló aquí y desencadenó toda una corriente dentro del arte mexicano. El geometrismo busca establecer una nueva relación con el espectador por medio del interés centrado en el fenómeno de la percepción.