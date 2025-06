Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Viernes 13 de junio de 2025, p. 29

El gobierno capitalino hizo pública la lista de deudores alimentarios, con lo que la Ciudad de México se convirtió en la tercera entidad federativa en cumplir con esta disposición, después de Coahuila y Oaxaca.

Desde la sede del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que se trata de un acto de justicia para las infancias y una señal firme de que en la Ciudad de México las obligaciones alimentarias no son opcionales, sino un derecho para niñas y niños que no se puede eludir.

Manifestó que este registro no es una sanción arbitraria, sino una herramienta de transparencia, pues los deudores no deben gozar del privilegio de mantenerse en el anonimato. Hay que nombrar lo que está mal para cambiarlo y para no normalizarlo , expresó.

Dijo que el interés superior de la niñez es un principio que guía las acciones de política pública de su gobierno, por lo que se han instrumentado un conjunto de programas para su bienestar, pero es fundamental que los padres de niñas, niños y adolescentes cumplan con su responsabilidad.