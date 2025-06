C

uando el anterior presidente de la república estableció que era más importante la lealtad política que la capacidad para desempeñar el trabajo público, trivializó la función burocrática, pero también trivializó la importancia del estudio, la capacitación, el esfuerzo sostenido y el desempeño: lo único definitorio es la lealtad política. Atacó las resoluciones judiciales que le causaron molestias, aunque fueran transitorias: los proyectos mayores de esa administración siguieron su curso. Muestras emblemáticas de lealtad política y de un proyecto partidista que triunfa en el discurso.

Con la elección judicial se trivializó la carrera judicial, el esfuerzo sostenido que ser titular de un órgano judicial significa y el servicio de impartición de justicia. De los 500 jueces y magistrados jubilados el año pasado, hubo quien dejó el juzgado con cero pendientes en todos los rubros. No importó. Se le dio el mismo trato que quien dejó décadas de rezago.