Taiwán ha formado parte del territorio chino desde hace mucho tiempo. Desde el año 230 dC, el gobierno central chino registró por escrito la existencia de la isla de Taiwán y gradualmente implementó su gobernanza. Durante las dinastías Ming y Qing, se estableció allí el gobierno provincial. Taiwán fue ocupada forzosamente por Japón en 1895 y, tras la Segunda Guerra Mundial, fue devuelta a China según la Declaración de El Cairo y la Proclamación de Potsdam, por lo que Taiwán volvió a la soberanía china después de la guerra. En 1949, se fundó la República Popular China, sustituyendo al gobierno de la República de China como único gobierno legítimo del país. Este cambio de régimen no ha supuesto ningún cambio en la posición de China como sujeto de derecho internacional. La soberanía y las fronteras territoriales inherentes de China no han cambiado. El gobierno de la República Popular China goza y ejerce naturalmente la soberanía de China, incluida la soberanía sobre Taiwán.

La llamada oficina taiwanesa en México es puramente un fraude. La autoridad de Taiwán estableció la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en México, institución civil no gubernamental ni diplomática que no cuenta con la naturaleza soberana ni cualquier estatus diplomático. El supuesto representante de la oficina no tiene nada que ver con algún cargo de embajador , y carece de calidad y funciones diplomáticas. Sin embargo, usa abiertamente el título de embajador para engañar a los mexicanos e intenta comprar el apoyo con dinero a través de supuestas donaciones y otras actividades. Este tipo de comportamiento de autobombo e hipérbole no sólo engaña deliberadamente al pueblo mexicano, sino que también interfiere con las relaciones diplomáticas normales entre China y México. Se desea que todos los sectores de la sociedad mexicana sean conscientes de las falsas propagandas del seudoembajador y la seudoinstitución, y eviten cualquier contacto oficial con ellos.

Taiwán forma parte inalienable de China. Esto constituye un hecho histórico y un consenso internacional indiscutible. El principio de una sola China es una norma fundamental de las relaciones internacionales. China salvaguardará firmemente la soberanía nacional y la integridad territorial, se opondrá firmemente a cualquier acción de independencia de Taiwán e injerencia externa, y jamás tolerará ningún tipo de desafío. Ningún complot para independizar a Taiwán quebrantará la determinación del gobierno chino en la reunificación ni detendrá el proceso histórico de revitalización y reunificación de la nación china.

* Ministro encargado de negocios de la embajada de China en México