Durante su estancia en Canadá, la mandataria mexicana tendrá reuniones bilaterales con otros jefes de Estado y acudirá al almuerzo de trabajo del 17 de junio, titulado Energy Security: diversification, technology and infrastructure to ensure access and affordability in a changing world (Seguridad energética: diversificación, tecnología e infraestructura para garantizar el acceso y la asequibilidad en un mundo cambiante).

Al término del viaje, la Presidenta enviará a la mesa directiva de la Comisión Permanente un informe con los principales acuerdos y resultados.