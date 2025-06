Dejó de presidir la sesión para bajar de la mesa directiva, fijar la postura de Morena y debatir con priístas y panistas, a los que acusó de ser una oposición traidora al pueblo . Les recalcó que va a seguir al frente del Senado y de la Permanente hasta el 30 de agosto en que concluye su período, les guste o no les guste .

Añorve sostuvo que en Morena confunden la diplomacia con el activismo político, quisieron convertir la relación con Estados Unidos en un mitin, y la realidad les estalló en la cara. Han logrado la soledad en Palacio .

Ante ello, el senador del PVEM Jorge Carlos Ramírez Marín respondió a su ex compañero de partido que es una arrogancia tal frase, porque lo que en realidad quiere decir es: Como no estamos nosotros, está sola. Pero no, aquí estamos y estaremos con la presidenta Claudia Sheinbaum .

El PAN, por conducto de su coordinador, Ricardo Anaya, advirtió a Morena que si llaman a que haya manifestaciones públicas, el gobierno de Estados Unidos va a acusar que ustedes están incitando a la violencia .

La diputada de Morena Dolores Padierna recalcó que fueron los gobiernos neoliberales los que provocaron el éxodo de miles de campesinos a ese país y ahora responsabilizan al gobierno de la 4T, pese a que la presidenta Sheinbaum ha presentado estrategias de solución a los temas de la agenda bilateral .

Formuló un llamado a la oposición responsable, no a los hipócritas responsables, a firmar un pacto de unidad nacional, a sumar esfuerzos para defender el interés de los migrantes y de nuestro país .

El llamado no fue escuchado, la oposición siguió con sus reclamos por la elección judicial. Moreira y el coordinador de Morena, Adán Augusto López, sostuvieron un duelo verbal por la reciente elección municipal en Durango y no se pudo concretar un posicionamiento en favor de los migrantes.