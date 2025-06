Sheinbaum dijo que un grupo de personas que decide publicar en sus redes sociales una mentira, mexicanos que ya no tienen prácticamente apoyo de la gente y buscan una confrontación bilateral; es una responsabilidad tremenda. Siempre vamos a defender a los mexicanos en Estados Unidos de manera pacífica y por todas las vías diplomáticas, pero además las cartas que se enviaron de mexicanos allá, todo fue platicado con el secretario de Estado, Marco Rubio, en este marco de coordinación y comunicación .

Las redes están inundadas de noticias falsas, de versiones sacadas de la manga, siempre con el fin de dañar y difamar. Se supone que todo aquel que en ellas participa debe estar perfectamente identificado, pero X (antes Twitter) se ha convertido en una pocilga virtual en la que todo se vale , comenzando por las mentiras y la difamación, a sabiendas de que los emisores no enfrentarán consecuencia alguna. Y en esto la directiva de esa plataforma, como los de tantas otras, tiene mucho que ver, aunque se mantiene impune.

Dijo la mandataria: Es tergiversar, porque quien sube esos mensajes en sus redes sabe que es mentira; están mintiendo deliberadamente en vez de defender a los mexicanos. Como (lo han hecho) otros, algunos están de acuerdo con nosotros y otros no, pero hablaron de la solidaridad con los mexicanos en Estados Unidos que viven una situación difícil relacionada con las redadas. Confundir a quien lee sus mensajes es de muy mala fe y no es un asunto de crítica a la Presidenta, sino de querer elevar un conflicto entre México y Estados Unidos; por eso digo que es antipatriota, más allá de que no estén de acuerdo conmigo, tienen su derecho y para eso hay oposición; están queriendo generar de manera mentirosa un problema entre Estados Unidos y México ( La Jornada, Emir Olivares y Alma Muñoz).

o es novedad, porque ya son igual de innumerables que de mentirosas y enloquecidas las campañas mediáticas de la autodenominada oposición –que no ata ni desata, pero qué bien jode–, pero la más reciente, que no la última, es la que ayer denunció la presidenta Sheinbaum: Es una rotunda mentira que aliento la violencia en las protestas en Los Ángeles . Esa versión fue iniciada y atizada por opositores que sólo pretenden generar de manera mentirosa un problema entre Estados Unidos y México, y eso es antipatriota . El punto es que, si bien quienes difunden esas barbaridades están perfectamente identificados, permanece la práctica de denunciar el hecho sin nombres de los responsables.

Y contextualizó todo esto: Explico cómo quieren confundir con una declaración de hace tres semanas que tiene que ver con impuestos a las remesas. Que además no se convocó jamás, porque no creemos en ello, a nada violento ni provocador, con lo que ocurrió el domingo en Los Ángeles. ¡Que habría que ver cómo se dio eso, eh! Hay muchas publicaciones en las redes de estas fotografías, cómo se dieron, que parecen muy provocadoras. No tiene nada qué ver una cosa con la otra, absolutamente nada ( ídem).

Cierto es que convocó a movilizarse en contra de gravar las remesas (otra de las locuras de Donald Trump), violando así el tratado bilateral, firmado en 1994, para evitar la doble tributación. Y esa movilización ha incluido misiones de los senadores mexicanos (de todos los partidos políticos representados en el Congreso) a dialogar con sus pares en Estados Unidos para patentizar que no estamos de acuerdo con esa medida. Además, está el envío de cartas que los mexicanos que tienen doble nacionalidad a sus representantes legislativos y salir a las calles de manera pacífica. Eso no tiene nada qué ver con lo que ocurrido (en Los Ángeles). Ahora, no estamos de acuerdo con las redadas que afectan a los mexicanos que trabajan digna y honestamente en Estados Unidos .

Mientras, al enloquecido Trump las cosas se le salen de control, porque quiere resolver con tropas, represión y deportación. Sólo una mente tan minúscula y perversa puede encontrar la salida con esas bárbaras soluciones .

Las rebanadas del pastel

En algo tiene razón quien despacha en la Oficina Oval: en los disturbios participan enemigos extranjeros y animales , y sí, todos son milicos gringos y supremacistas… Va un fuerte abrazo para los compañeros de Comochi. Gracias por su generosidad.

