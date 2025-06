Red vacía

La policía arrestó a más de 20 personas, principalmente por violaciones al toque de queda, en la primera noche en el centro de Los Ángeles, según reporte oficial. Es ridículo. En la inmensa urbe angelina probablemente sean detenidas regularmente más de 20 personas cada noche sin necesidad de toque de queda, Guardia Nacional y marines. Alcaldes de 30 ciudades del sur de California, incluyendo a Karen Bass, de Los Ángeles, exigieron la terminación de las redadas migratorias y pidieron a la administración Trump que deje de sembrar el miedo. Las detenciones se extendieron de las zonas urbanas a las agrícolas. A ver quién levanta las cosechas.

Díselo a Claudia

Asunto: el riesgo

Me parece que la presidenta Claudia Sheinbaum no debería exponerse a reunirse con Trump; ya sabemos que va a aprovechar ese momento para mostrar su actitud grosera, altanera y de alguien que tiene traumas profundos y busca desquitarse con los demás. Simplemente no es necesario; puede seguir hablando por teléfono o cualquier otro medio, pero que no le dé la oportunidad de atacarla.

Carlos Mendoza

Twiteratti

#SalmaHayek sacude las redes con un potente video sobre la migración latina en Estados Unidos. Rompe mitos y demuestra el verdadero impacto de los migrantes en la economía. Les va a sorprender , advierte. ¿Y tú, #EugenioDerbez, dónde estás?

@zaulkoren

