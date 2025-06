P

or las violaciones graves al debido proceso y la obtención bajo tortura de las confesiones utilizadas en su contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó ayer la inmediata libertad de Juana Hilda González Lomelí. Como sus coacusados, quienes también se verán favorecidos por el fallo, Juana Hilda ha pasado 19 años y cinco meses en prisión por el presunto secuestro de Hugo Alberto Wallace, hijo de la fallecida empresaria, política y traficante de influencias Isabel Miranda de Wallace.

A lo largo de los años, se han documentado las inconsistencias de las versiones ofrecidas por la señora Wallace, la siembra de evidencias, la usurpación de funciones, la red de tráfico de influencias, la tortura contra los acusados y, en general, el absoluto desaseo con que se llevó el caso desde el primer momento. Debe recordarse que durante los sexenios panistas ejerció control ilegal sobre el Ministerio Público y las corporaciones policiacas, hasta el punto en que dirigía operativos sin tener cargo alguno. Con el favor de los regímenes blanquiazules, hizo encarcelar sin pruebas a quienes ella decidió responsabilizar por el crimen contra su hijo, pese a que nunca se probó que siquiera existiese un delito que investigar.

Quien fue amiga y cómplice de Felipe Calderón en sumir al país en una ola de violencia de Estado respondió a todos los señalamientos haciendo gala de sus poderosas conexiones dentro del gobierno de Vicente Fox, del calderonato y, en menor medida, el peñato, para lanzar campañas de desprestigio y hundir las carreras de sus oponentes.

Tras perder su influencia en el Ejecutivo, mantuvo sus tentáculos en el Poder Judicial, hasta el punto de que, al convertirse en ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández nombró secretario de estudio y cuenta a un cuñado de Miranda de Wallace. No se trató de una casualidad: desde el primer día de su mandato, Piña emprendió una cacería de brujas contra todo integrante de la judicatura que hubiera intentado hacer justicia para las víctimas de la empresaria. A sólo unas semanas de haberse convertido en titular del Poder Judicial, usó una denuncia anónima para forzar la dimisión de Netzaí Sandoval Ballesteros, ex director general del Instituto Federal de Defensoría Pública, y de Salvador Leyva, ex secretario técnico A de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la misma dependencia.