El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó la salida de todo el personal no esencial de la embajada en Bagdad, que ya operaba con personal limitado, con base en su última inspección y el compromiso de mantener a los estadunidenses seguros, tanto en casa como en el extranjero .

Washington. Estados Unidos comenzó a reducir la presencia de personas que no son consideradas esenciales para sus operaciones en Medio Oriente y a retirar al personal de sus embajadas, ya que se encuentran en alerta máxima ante un posible ataque israelí contra Irán, informó ayer el Departamento de Estado estadunidense. A la pregunta sobre el porqué de la autorización para que las tropas abandonen esa región, el presidente Donald Trump lanzó: Ya verán , sin ahondar en más detalles.

Ap y The Independent

Las tensiones en la región han estado aumentando en días recientes, en medio del estancamiento en las conversaciones entre Irán y Estados Unidos.

Las bases estadunidenses, a nuestro alcance: Teherán

Trump, quien anteriormente amenazó con usar la fuerza militar contra Irán si las negociaciones fracasan, dio una visión menos optimista sobre alcanzar un acuerdo al asegurar en el pódcast Pod Force One del diario The New York Post que estaba cada vez menos confiado en lograr un acuerdo.

En tanto, el ministro iraní de Defensa, el general Aziz Nasirzadeh, manifestó: si se nos impone un conflicto, las bajas del oponente ciertamente serán más que las nuestras, y en ese caso, Estados Unidos debe abandonar la región, porque todas sus bases están a nuestro alcance .

Por otra parte, el Parlamento de Dinamarca avaló un proyecto de ley que autoriza la instalación de bases militares de Washington en suelo danés, una medida que se produce tras las amenazas de Donald Trump respecto a tomar el control de Groenlandia, territorio rico en minerales.