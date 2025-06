Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 12 de junio de 2025, p. 21

Washington y Nueva York. Altos funcionarios de la Casa Blanca denunciaron las banderas extranjeras ondeadas por manifestantes en Los Ángeles como ejemplos de una ciudad estadunidense invadida por extranjeros, pero los participantes en las movilizaciones a través de medios nacionales respondieron que las banderas de México y de otros países son para honrar sus historias en este país, su orgullo cultural y como expresión de resistencia contra las acciones antimigrantes y antiestadunidenses –en este país que es de migrantes– del presidente de ascendencia alemana, Donald Trump.

Las manifestaciones en repudio a las medidas antimigrantes continuaron este miércoles en Los Ángeles –donde se calcula que más de 200 manifestantes han sido arrestados esta semana– como en por lo menos 25 ciudades más en estos últimos dos días, incluyendo del otro lado del país en Baltimore y Nueva York. El gobernador republicano antimigrante de Texas ordenó el despliegue de la Guardia Nacional (generalmente son los gobernadores quienes mandan sobre las tropas de esa fuerza militar en sus estados) en San Antonio después de que organizadores anunciaron marchas en esa ciudad y en Houston.

La Casa Blanca centró la atención en las imágenes de las banderas mexicanas en estas marchas y mítines de protesta. Lo que hemos visto ocurrir en Los Ángeles, California, en días recientes es vergonzoso. Radicales izquierdistas ondeando banderas extranjeras atacaron salvajemente a agentes de ICE [Servicio de Inmigración y Aduanas], y la Patrulla Fronteriza como también policías de Los Ángeles , declaró ayer la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Estos ataques fueron destinados no sólo a fuerzas de seguridad pública, sino contra la cultura y la sociedad estadunidense.

En sus redes sociales, el asesor presidencial –y arquitecto de las medidas antimigrantes de la Casa Blanca– Stephen Miller escribió que las banderas son evidencia de que Los Ángeles es territorio ocupado .

El vicepresidente, J. D. Vance, agregó que los insurrectos portando banderas extranjeras están atacando a oficiales de control de migración .

Por su lado, comentaristas liberales se sumaron al argumento sobre símbolos nacionales, argumentando que manifestantes que ondeaban la bandera mexicana estaban dañando el esfuerzo para derrotar a Trump. “Cuando veo activistas portando banderas mexicanas al retar las redadas de ICE en Los Ángeles esta semana pienso en dos posibilidades: estos ‘manifestantes’ están trabajando para crear deliberadamente visuales que ayudarán a Trump, o tienen buenas intenciones, pero son disidentes poco sabios que de manera inadvertida están logrando esa misma meta”, escribió el columnista David Ignatius, de The Washington Post. Dan Gooding, reportero de asuntos políticos de Newsweek, escribió que las fotos de la bandera mexicana son un regalo a Donald Trump .

