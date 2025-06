David Brooks y Jim Cason

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 12 de junio de 2025, p. 20

Nueva York y Washington. Los disturbios y escenas de manifestantes confrontando policías en Los Ángeles y otras ciudades son parte de una provocación diseñada por la Casa Blanca para justificar la intervención de fuerzas federales bajo el argumento de que el país está ante una emergencia por la invasión de extranjeros peligrosos aliados con una izquierda radical local.

No podríamos haber escrito un guion mejor , comentó un estratega de la Casa Blanca al expresar cierta satisfacción junto con otros colegas mientras observaban las escenas de las calles de Los Ángeles, reportó The Atlantic. Están satisfechos de cómo se ha desarrollado la confrontación en esa ciudad, y resaltaron en particular la foto de un manifestante enmascarado frente a un coche incendiado ondeando una bandera mexicana como algo que captura el mensaje de un presidente firme y dispuesto a usar la fuerza para defender una ciudad estadunidense de invasores extranjeros.

El presidente Donald Trump ordenó el envío de hasta 4 mil efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines a California bajo el argumento de que debían enfrentar una rebelión contra Estados Unidos y para liberar Los Ángeles . Más aún, indicó que lo que su gobierno está haciendo en esa ciudad se extenderá por todo el país.

Políticos opositores, incluidos el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, junto con legisladores y líderes sindicales y comunitarios, han reiterado que no hay ni invasión ni rebelión en Los Ángeles, y acusaron a la Casa Blanca de provocar la violencia con las redadas antimigrantes agresivas primero y ahora con el despliegue de tropas.

Algunas figuras políticas y una amplia gama de comentaristas y analistas advierten que lo que Trump y su gobierno están haciendo es una maniobra clásica para concentrar y ampliar su poder, y algunos apuntan que esto es el avance de un proyecto neofascista.

El senador independiente Bernie Sanders, en un mensaje sobre lo que está sucediendo en Los Ángeles, advirtió que el despliegue de Guardia Nacional y marines por Trump a California no tiene que ver con las protestas, o con el Servicio de Inmigración, y realmente no se trata de inmigración. Se trata de usar autoridad legal extremadamente dudosa para su incesante intento de ampliar su poder y su esfuerzo para mover este país hacia el autoritarismo . Recordó que el actual presidente ha buscado pisotear los poderes legislativos y judiciales que se oponen, como también va contra medios, bufetes de abogados y universidades que no se doblegan a sus deseos. “La justificación de Trump para el despliegue de tropas es absurdo… ¿Alguien realmente cree que estamos en medio de una ‘invasión extranjera’ o una ‘rebelión’ contra Estados Unidos?”

Sanders agregó que lo que ha hecho Trump con Los Ángeles es ordenar “redadas ilegales contra inmigrantes, ha provocado una contrarrespuesta y entonces ha llamado a las tropas. Así es como gobierna un autoritario. En este momento sin precedente en la historia estadunidense, es imperativo que todos nosotros… nos pongamos de pie contra este presidente, quien tiene poco respeto por el imperio de ley o nuestra Constitución. El futuro de la democracia estadunidense está en juego”.