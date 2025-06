Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 12 de junio de 2025, p. 9

Zapopan, Jal., Cocodrilos, una de las cinco cintas de ficción que junto con otros documentales compite por el premio Mezcal que reconoce con una estatuilla Mayahuel y 500 mil pesos a la mejor obra mexicana dentro del Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), sacudió por su crudeza, estremeció por sus planos oscuros inmersivos y se llevó una andanada de aplausos en el estreno nacional realizado ayer.

Aunque nunca se ve cocodrilo alguno durante toda la película, el animal prehistórico está presente como la amenaza perenne y brutal para la sociedad en general y para los periodistas veracruzanos en particular, víctimas de la violencia y temerosos ante el largo brazo de los grupos criminales coludidos con las autoridades.

En entrevista con La Jornada, su director J. Xavier Velasco dijo que para recrear a sus personajes realizó una labor de investigación que incluyó lecturas, documentales, cercanía con periodistas de su estado natal y con las madres afectadas por el tema de las desapariciones, como el colectivo Solecitos, también veracruzano, entidad en la cual se desarrolla el thriller.

Sabemos que no se trata de algo en blanco y negro sino que es todo una gama de grises y, buscando darle tridimensionalidad a los personajes y siempre respetando la visión o la representación tanto de la labor periodística como de las víctimas, la intención fue alejarse lo más posible del estereotipo , agregó.

Contó que la idea surgió también con la intención de hacer un homenaje a periodistas asesinados veracruzanos como Rubén Espinoza o, en especial, Regina Martínez, que me golpearon durísimo y a partir de ahí comenzó la construcción de las historias que se entrecruzan en su cinta.