Brian Wilson, el visionario y líder de los Beach Boys, cuyo genio para la melodía, los arreglos y la asombrada autoexpresión inspiró Good Vibrations, California Girls y otros himnos veraniegos, convirtiéndolo en uno de los artistas de grabación más influyentes del mundo, falleció a los 82 años.

La familia de Wilson publicó ayer la noticia de su muerte en su sitio web y en sus redes sociales. Hasta el momento, no se dispone de más detalles.

Desde mayo de 2024, Wilson estaba bajo tutela judicial para supervisar sus asuntos personales y médicos, y sus representantes de toda la vida, la publicista Jean Sievers y la mánager LeeAnn Hard, estuvieron a cargo.

El mayor y último sobreviviente de tres hermanos músicos –Brian tocaba el bajo, Carl la guitarra principal y Dennis la batería– él y sus compañeros de los Beach Boys pasaron en la década de 1960 de ser una banda local de California a convertirse en creadores de éxitos a escala nacional y embajadores internacionales del surf y el sol. Wilson mismo fue celebrado por sus dones y compadecido por sus problemas sicológicos. Fue uno de los grandes románticos del rock, un hombre atormentado que, en sus años de apogeo, emprendió un camino cada vez más arduo hacia la perfección sonora, el único sonido verdadero.

Los Beach Boys se encuentran entre los grupos más populares de la era del rock, con más de 30 sencillos en el Top 40 y ventas mundiales de más de 100 millones. El álbum de 1966 Pet Sounds fue votado como el número 2 en una lista de los mejores 500 álbumes elaborada en 2003 por la revista Rolling Stone, perdiendo, como Wilson había hecho antes, ante Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band de los Beatles.

Los Beach Boys, donde también tocaban el primo de Wilson, Mike Love, y el amigo de la infancia Al Jardine, fueron elegidos para el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988.

Wilson tuvo disputas con Love sobre los créditos de las canciones, pero sus pares lo adoraban más allá de la envidia, desde Elton John y Bruce Springsteen hasta Smokey Robinson y Carole King. El baterista de The Who, Keith Moon, fantaseaba con unirse a los Beach Boys. Paul McCartney citó Pet Sounds como una inspiración directa en los Beatles y la balada God Only Knows como una de sus canciones favoritas, que a menudo lo hacía llorar.

Wilson conmovió y fascinó a fanáticos y músicos mucho después de que dejara de tener éxitos. En sus últimos años, él y un devoto séquito de músicos más jóvenes interpretaron Pet Sounds y su restaurada obra maestra, Smile, ante multitudes devotas en salas de conciertos. Mientras tanto, The Go-Go’s, Lindsey Buckingham, Animal Collective y Janelle Monáe formaron parte de una amplia gama de artistas que lo emularon, ya sea como un maestro en la creación de música pop o como un pionero en descomponerla.

La música de los Beach Boys era como una fiesta interminable, con Wilson como anfitrión y tímido observador. Era un hombre alto y retraído, parcialmente sordo (supuestamente debido a las palizas de su padre, Murry Wilson), con una dulce y torcida sonrisa, y rara vez tocaba una tabla de surf a menos que hubiera un fotógrafo cerca. Pero a partir del estilo de vida que observó y de influencias musicales como Chuck Berry y los FourFreshmen, conjuró un paisaje sonoro dorado: dulces melodías, armonías brillantes, viñetas de playas, autos y chicas, que resonaron a través del tiempo y de los climas.