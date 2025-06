Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Jueves 12 de junio de 2025, p. 19

Ahorradores de Came, la sociedad financiera que desde hace al menos tres meses no reporta información a las autoridades, no tienen claridad sobre el paradero de sus recursos; los socios de la firma no dan la cara y los reguladores guardan silencio.

Un grupo de clientes de Consejo de Asistencia al Microemprendedor (Came), que hoy no tienen información sobre su dinero, han tenido reuniones con la Secretaría de Gobernación, pero aún desconocen cuáles serán las medidas que tomarán los reguladores en contra de la sociedad financiera popular (Sofipo).

Ante el silencio de las autoridades, los ahorradores se manifestaron ayer a las afueras de Palacio Nacional, donde despacha la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pero no recibieron respuesta.

Este grupo de clientes es el mismo que hace casi un mes bloqueó avenida Insurgentes (fuera de las oficinas de la CNBV) en la capital del país.

Ellos consiguieron una reunión con funcionarios de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales de la Secretaría de Gobernación el 28 de mayo, a la que estaban citados funcionarios de la CNBV, del consejo de administración de Came y de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

A esa reunión sólo acudieron los enviados de la CNBV, la Condusef y de la Secretaría de Gobernación, informaron fuentes que estuvieron presentes.

Ese día, según los mismos informantes, los miembros del consejo de Came enviaron una carta a la Secretaría de Gobernación en la que explicaron el motivo por el cual no acudieron, así como las causas por las cuales la financiera ha dejado sin dinero a los ahorradores.