El coronel Wilkerson (ex jefe de Estado Mayor del general Colin Powell) opina al respecto que el ataque a bombarderos nucleares en tierra en Rusia “es un ultraje a todo el proceso de control de armas nucleares y a los tratados nucleares… Éste fue un acto particularmente atroz para que Estados Unidos lo respaldara. Y que no te quepa duda: Estados Unidos lo apoyó porque no podrían haberse llevado a cabo esos ataques sin la ayuda de la inteligencia militar estadounidense”. (Coronel Lawrence Wilkerson desmenuza el caos de la política exterior de EU. Entrevista en India & Global Left, 8/6).

Para Pepe Escobar, el ataque contra los bombarderos estratégicos rusos, parte de la triada nuclear, fue una operación conjunta de Estados Unidos y Reino Unido, especialmente del MI6. Añadió: No está nada claro si Trump está realmente al mando o no .

El juez Andrew Napolitano entrevistando al ex embajador inglés y hoy notable analista Alastair Crooke trae a colación su reciente artículo ( The Silence of The Bears ), donde cita al ex consejero de Seguridad Nacional en la primera presidencia de Trump, el general retirado Michael Flyn, quien dijo: “El Estado profundo está actuando fuera del control del liderato electo de nuestra nación… y está comprometido en un esfuerzo deliberado de provocar a Rusia hacia una mayor confrontación con Occidente, incluyendo a EU”, lamentando que no se prestara atención a su advertencia (duró sólo 24 días en el cargo). A estos ataques hay que añadir el hecho de que 80 por ciento del Senado se opone a un tratado con Irán y a la normalización de relaciones con Rusia, (Facebook, 9/6).

Crooke señala en el artículo citado que “los varios ataques le han impuesto a Trump la incómoda realidad de que él, como presidente, no controla la política exterior de EU. El Deep State ( Estado profundo) le dejó eso en claro”. ( The UnZ Review, 9/6).

Rusia ha tenido que dar una respuesta estratégica de alto nivel que no abra las puertas a una Tercera Guerra Mundial, como parece querer la contraparte. Hasta ahora ha tratado de limitar sus respuestas a la infraestructura militar y no a la población civil. Los pueblos ruso y ucranio van a seguir compartiendo fronteras.

Para Rusia, algunas condiciones de alto el fuego deberían ser la retirada de las fuerzas armadas de Ucrania de la República Popular de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia en un plazo de 30 días; el reconocimiento internacional de Crimea, Donbás y Novorossiya como parte de Rusia, la neutralidad de Ucrania, la celebración de elecciones libres en Ucrania y la posterior firma de un tratado de paz aprobado por una resolución jurídicamente vinculante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y la prohibición de recibir y desplegar armas nucleares (Escobar).

Los recientes ataques contra Rusia dejan clara la propuesta de la contraparte, que parece mas movida por los grandes intereses que por la sobrevivencia humana

Facebook: John Saxe Fernandez