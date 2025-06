Aun cuando Óscar Brito (Morena) expresó durante un breve debate que la iniciativa presidencial deja salvaguardada la parte técnica y va a nutrir al Inegi para que sea el que, con toda la experiencia, evalúe la política social , el dictamen no obliga al instituto a contratar al personal despedido del Coneval.

La comisión validó que las personas contratadas por honorarios trabajan por proyectos; por lo tanto, no hay una liquidación adicional a su remuneración .

Únicamente se señala en el artículo quinto transitorio que el Inegi, conforme a su estructura orgánica y ocupacional, así como a su disponibilidad presupuestaria, contratará al personal que requiera bajo el régimen laboral previsto en el artículo 123, apartado B, de la Constitución, en concordancia con su normativa .

No obstante, el diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) explicó que el Inegi no cuenta con áreas operativas ni personal especializado en evaluación de política pública . Resaltó que al no considerar la recontratación de personal especializado se compromete la continuidad técnica y la transferencia de capacidades y queda en duda que se respeten los derechos laborales de las personas que laboran en el consejo .

Además, recordó que para este año la Cámara aprobó una “drástica reducción del presupuesto del consejo, de 411.3 a 287.9 millones de pesos.