Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Jueves 12 de junio de 2025, p. 17

El freno en la economía mexicana, así como la falta de claridad sobre el actuar del futuro Poder Judicial en México y hasta dónde llegará Donald Trump con sus políticas, seguirán difiriendo la llegada de capitales bursátiles, afirmó Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

“El freno económico en el país no es tan pequeño; lo vemos en las proyecciones del Banco de México (0.1 por ciento de crecimiento en 2025). No se ve que vaya a haber un gran dinamismo para las empresas y, por tanto, no se ve la necesidad de grandes proyectos o de nuevos recursos porque están subiendo las ventas. Se ve que van a pedir (las empresas) menos crédito al sistema financiero y a nosotros, el bursátil.

¿Qué sucede con el mercado de las acciones? Si no tienes proyectos y el precio no es el óptimo para que salgas a vender una parte de tu negocio y no tienes para qué, se puede seguir difiriendo la llegada de capitales a través de la bolsa , aseveró Martínez Gavica.

En entrevista con La Jornada con motivo de la edición 14 del Foro de Emisoras que organiza la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el directivo de la entidad bursátil aseguró que a los inversionistas no les gustó la reforma al Poder Judicial porque es una incógnita y otra vez hay incertidumbre.

Los inversionistas, agregó, buscarán contratos que no sólo estén sujetos al Poder Judicial local, a fin de protegerse por si las dudas; tampoco digo que va a ser algo malo. Sólo no sabemos qué va a suceder .

El estado de derecho juega para dar seguridad a las personas y yo creo que ha habido altibajos, bandazos. Somos un país que tiene una mayor conciencia de la importancia del estado de derecho. Espero que esa conciencia se traduzca en acciones y resultados , aseveró el presidente del consejo de administración de la BMV.

Por otra parte, Martínez Gavica consideró que aunque los temas de migración no están estrechamente correlacionados con los económicos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suele mezclarlos y por ello se temen más represalias arancelarias y declaraciones hostiles que pueden complicar la relación bilateral. Este ambiente de incertidumbre hace que los inversionistas actúen con más cautela y esperen para tomar decisiones.