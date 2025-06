▲ En Caleta Vítor, en el sur de la provincia de Arica, Chile, Raúl Zurita proyectó 22 versos de un poema suyo como una forma de materializar el sueño de que algún día esta humanidad sea digna del universo en el que habita, que se ve cada vez más lejano . Foto cortesía de Cultura UNAM

“Yo soy o me creo o presumo ser un poeta. Mi trabajo es con las palabras. De pronto vi el cielo y dije: ‘sería un bello lugar donde se escribiera un poema’. Pertenece a un cierto sentimiento de culpa, colectiva y a la vez privada, por el horror que estamos haciendo de este mundo. En estas 22 frases hay también un cierto desengaño. Termina con ‘Y llorarás’, a cuando todo se va alejando.”

Reflexionó que “la poesía es precisamente la esperanza de los que no tienen esperanza, es el amor de los que carecen para siempre del amor, la posibilidad de los que no tienen ninguna posibilidad. Si, como decía Marx, ‘la religión es el corazón de un mundo sin corazón, creo que la poesía es doblemente eso. El sueño final es un sueño que de repente se pega triste y dolorosamente a los ojos entreabiertos entre los escombros. Imagino cómo será eso.

Lo único que quiero pensar y creer es que si el último instante de la vida de cualquier ser humano sea en las condiciones que muera, bajo tortura o de cualquiera de las formas que esta humanidad endemoniada ha inventado para infligirse unos a los otros, ojalá que ese último segundo sea de paz y de conformidad, que le hayan tocado el espíritu. Si todos están muertos y no tienen un último segundo de felicidad, en realidad esta vida no vale nada.

Raúl Zurita admitió el hambre de su corazón de quebrar lo terrible del universo, aunque se desmienta esa posibilidad un millón de veces. La poesía, aseveró, no puede parar una guerra ni que un país esté siendo bombardeado ni que un pueblo esté siendo exterminado, pero sin ella ninguna transformación es posible. Es bien concreto. Si la poesía cesa, vale decir que todos los hombres y mujeres nos hemos quedado sin sueños .

El reconocido autor comentó que basta el solo hecho de que un ser humano sueñe con hacerlo algo, pues “he tenido cosas alucinantes que van a morir conmigo y yo seré el único fulano, como cada uno de nosotros, que leerá esa novela y ese poema increíbles que jamás habíamos escrito, sino que hemos soñado solamente.

Eso no es un privilegio de un artista, sino de todos los seres humanos. A cada uno se nos ocurren millones de novelas en un segundo, soñamos los sueños más enloquecidos, las frases increíbles flameando sobre las cumbres de los Andes, poemas extendiéndose sobre el océano. ¿Y por qué no dejarlo sólo en el papel? No lo sé. Necesito de pronto que eso reverbere, aunque sea sólo en mí, que resuene como la rompiente estrellándose contra las olas. Los sueños son ese resto de pasión que no se alcanza a consumar en el día.

Cinthya García Leyva, titular de Casa del Lago, informó que antes de la inauguración de la muestra en las rejas de Chapultepec, curada por Fernanda Dichi y Maria Pies, con exhibición del sábado al 19 de diciembre, se proyectará un corto antes del documental que se estrenará en octubre en el festival Poesía en Voz Alta. Todas las actividades de este recinto son gratuitas.