El INAH es competente en la regulación de los monumentos y sus colindancias. Con estos nombramientos oficiales, hay la posibilidad de trabajar como conjunto, no como edificaciones aisladas, nos da las herramientas legales para trabajar en el conjunto urbano e incluye el espacio público. La idea es que entre todos cuidemos estos aspectos .

Los centros históricos y las zonas de monumentos son sitios vivos, tienen que seguir creciendo, desarrollándose y continuar con una vida útil, adaptarse a las nuevas necesidades humanas , afirmó. Sólo que es necesario hacerlo con respeto a las huellas del pasado y eso es lo que nos permite una declaratoria. Ese es el objetivo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH): asesorar las acciones, no frenarlas, establecer cómo se pueden hacer tomando en cuenta el patrimonio construido de cada lugar .

En el caso del poblado de La Antigua, es otra cosa, es un ciudad pequeña, el perímetro que se protegió es mucho más pequeño, son mil metros cuadrados . Son dos lugares muy distintos en características, densidades e historia.

Tiene lugares muy emblemáticos. Todos recordamos La Antigua como el primer puerto y la primera ciudad que fundó Hernán Cortés , a orillas del río Huitzilapan, en 1525. Aquí se estableció la primera aduana y se construyó el primer templo de la América Continental. A principios del siglo XVII se fundó la Nueva Veracruz a 28 kilómetros, en lo que hoy es el puerto del mismo nombre.

Sin embargo, a 500 años en este pequeño pueblo se conservan los muros cubiertos de raíces de amate, se trata de la casa de Cortés o la primera aduana, ubicados junto a la plaza. En la superficie declarada ZMH se ubican siete inmuebles con valor histórico: la ermita del Rosario, la parroquia del Santo Cristo del Buen Viaje, las antiguas caballerizas de Santa Anna, el antiguo Cabildo, la casa de Cortés, la Plaza de Armas y un edificio en la avenida Independencia.

La designación no requiere presupuesto, ya que no se asigna por zonas, sino uno general para la coordinación del INAH. No obstante, la declaratoria favorece el trabajo de protección y difusión gracias a una mayor interacción e integración con otros niveles de gobierno.

En Zacatecas se identificó el abandono de algunos inmuebles del centro histórico y otros sectores deteriorados, y también hay problemas en los túneles debajo de la ciudad.

Es importante recordar que Zacatecas ya tiene reconocimientos internacionales de primer nivel, pues está inscrita en la lista de Patrimonio Mundial por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, primero como centro histórico en 1993 y después como parte del Camino Real de Tierra Adentro en 2010.