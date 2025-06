La mayoría recurrió a combis y camiones, pero esas unidades tampoco se dieron abasto y la espera para abordar alguno iba de 15 minutos a media hora, con pago de tarifa mínima de 12 a 17 pesos, que para algunos representó un desembolso no previsto, o dinero que incluso no llevaban, como Jesús García, proveniente de San Vicente Chicoloapan y quien labora como ayudante de cocina en un local del Centro Histórico.

Para la mayoría de usuarios fue sorpresiva la solicitud de uniformados de la Policía Auxiliar que pedían bajar de los vagones al llegar a la estación Santa Martha: hay que desalojar el tren; avance, avance, siga avanzando, no hay servicio en dirección La Paz .

Miriam Cortés, una pasajera, dijo que no estaba enterada, no avisaron. Ahorita iba a entregar unos zapatos en la estación La Paz, no voy a llegar, porque sólo entrego en estaciones del Metro por cuestiones de seguridad , por lo que nuevamente intentaba contactar a su cliente por teléfono con la esperanza de que no cancelara la compra.

Por su parte, Celia Alonso tendría que buscar un camión que la llevara a la terminal La Paz y luego abordar otro rumbo a Ixtapaluca; otros usuarios señalaban que tenían retrasos de media hora para llegar a sus trabajos.

A su vez, el Metro indicó que técnicos sustituyeron elementos del pantógrafo de un tren y de la catenaria que forman parte del sistema de alimentación eléctrica de los convoyes en la interestación Santa Martha-Los Reyes, con lo que el servicio se reanudó a las 15:08 de la tarde.

De acuerdo con información del organismo, de enero a marzo la estación La Paz registró una afluencia de 3 millones 670 mil 544 usuarios.