l casi final de la reforma judicial desata, entre la opinocracia conservadora mexicana un estado delirante, poblado de ataques al poder establecido. Los supuestos destrozos que dicha reforma provoca como consecuencia inevitable son mayores, de crucial envergadura ideológica. Se ha instalado en tal prédica un formato autoritario que topará la ruta de todo desarrollo nacional. La derecha crítica, blandiendo endebles recetarios con acusaciones terminales a un lado, se enfunda en repetitiva campaña contra el actual gobierno, su partido y, ¿por qué no?, sus millones de apoyadores. La ruptura democrática, consecuencia de la subyugación de jueces, magistrados o ministros al Ejecutivo federal, aparece galopante ante la audiencia ciudadana. Los demonios de la destrucción se enfilan contra la transparencia para sumir, a la República, en la plena oscuridad. O concita al reino de la impunidad, para negar derechos básicos duramente obtenidos.

No bien adoptada la ruta de la prosperidad, el pueblo medio eligió a irresponsables destructores de instituciones. Un terrible bloqueo de avances se ha cernido sobre el entramado de la anterior carrera judicial. Ahora se imposibilitará el abandono de numerosas y conocidas trampas legales. Se bloqueará el finiquito de arraigados vicios colectivos y la continuidad de la violencia. Demasiados males acarreados por esta fatídica reforma como conclusión estentórea dictada por la oposición. No habrá, como complemento obligado, salida alguna para el estancamiento económico en curso. Como bien puede deducirse, el panorama es desolador para los que se empeñan en levantar un segundo piso transformador. Este ha sido, a los escrutadores y puntillosos ojos de la crítica establecida, no sólo el diagnóstico, sino la condena cierta y valedera. Una postura obligada, valiente, ante el tonto drama nacional ocasionado. Tal como se ha venido, reiterada y neciamente, haciendo con las sucesivas innovaciones y cambios de la 4T.

¿De dónde sale tal enjundia y clarividencia de la pléyade de soberbios críticos? Todo un modelo de acumulación desaforada, ensamblado a trompicones y costos humanos desorbitados, descubre su presencia malsana. Son las recetas, extraídas de libros y pláticas, que se fueron decidiendo contra la justicia en el transcurso de largas décadas pasadas. Una y otra vez, se recurre, con premura, seguridad y displicente sapiencia, a dictarlas nuevamente. El permanente descenso de las las rentas de los trabajadores en el ingreso nacional (llegó a 27 por ciento del total) no causó, según cuentos interesados, ningún trastorno en la vida individual y colectiva. La desproporción con la que el capital se apropiaba del ingreso (73 por ciento) les parecía normal, necesaria, hasta conveniente.