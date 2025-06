Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de junio de 2025, p. 16

En referencia a la petición que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Suprema Cor-te de Justicia de la Nación (SCJN) para un impedimento contra el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en busca de que no participe en la resolución de un amparo solicitado por empresas que buscan el pago de interés sobre la devolución de impuestos, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que ese caso ejemplifica el fondo de por qué el cambio en el Poder Judicial. Que haya justicia, es todo lo que se pide .

Al recordar que el ministro Gutiérrez Ortiz Mena fue titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), expuso que justicia es que, quien tiene que pagar impuestos, los pague, como todas las mexicanas y mexicanos, como establece la Constitución .

La mandataria explicó que los amparos fueron promovidos por “empresas que, cuando este mi-nistro era director del SAT, dijo: ‘tienen que pagar impuestos y los pagan’. Después, se van al Poder Judicial y dicen: ‘No estuvo bien que yo haya pagado estos impuestos porque no correspondían a los que ellos definieron’. O sea, los pagan y luego se van al juez para decir: ‘Que me regresen el dinero porque no fue correcto que me cobraran estos impuestos’”.